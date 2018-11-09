Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй выразил благодарность таджикской стороне за сотрудничество в деле расследования террористической атаки на туристов 29 июля текущего года, в результате которой погибли, в том числе, граждане США.

Благодарность была выражена в ходе встречи Генерального прокурора Таджикистана Юсуфа Рахмона с Кристофером Рэем в Вашингтоне.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в совместной борьбе с транснациональной преступностью, международным терроризмом и экстремизмом, сообщает пресс-центр генпрокуратуры Таджикистана.

Стороны также отметили необходимость согласования соответствующих нормативных документов.

Генпрокурор Таджикистана и директор ФБР США выразили заинтересованность в расширении и укреплении сотрудничества между двумя ведомствами.

Напомним, 29 июля на группу иностранных велотуристов был совершён наезд на территории джамоата Себистон Дангаринского района. В результате погибли четверо туристов: двое граждан США, один гражданин Голландии и один Швейцарии. Ещё два туриста получили ранения. Гражданин Франции, отставший от группы, не пострадал.

В настоящее время в Верховном суде страны продолжается процесс над Хусейном Абдусамадовым, что руководил группой, напавшей на велотуристов

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