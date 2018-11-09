Женская национальная сборная Таджикистана в матче третьего тура первого квалификационного раунда футбольного турнира Олимпийских игр-2020 в равной борьбе уступила команде Филиппин (1:3).

Наши футболистки вели в счёте 1:0 после точного удара Гулсунби Халимовой, которая отличилась на 24-й минуте. Однако удержать победный результат сборная Таджикистана не смогла, сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.

Фото ФФТ

В другом матче группы «А» сборная Китайского Тайбэя отправила девять безответных мячей в ворота команды Монголии.

После трех сыгранных туров турнирную таблицу возглавляют сборные Китайского Тайбэя и Филиппин, которые набрали по шесть очков. Замыкает тройку лидеров национальная команда Таджикистана, в активе которой три очка. У сборных Сингапура и Монголии, которые замыкают группу, по одному очку.

В четвертом туре в воскресенье, 11 ноября, состоятся встречи Филиппины – Монголия и Сингапур – Китайский Тайбэй.

В своём заключительном поединке на турнире женская сборная Таджикистана сыграет со сборной Сингапура. Эта встреча состоится во вторник, 13 ноября, на Центральном стадионе Гиссара и начнётся в 16:00 часов.

Отметим, что по итогам первого квалификационного раунда женского футбольного турнира Олимпийских игр-2020 победители и команды, занявшие вторые места в каждой группе, вместе с двумя лучшими третьими командами (всего 10 команд) получат путевки во второй раунд, куда уже автоматически вышли женские сборные Вьетнама и Узбекистана.

Фото ФФТ

Второй квалификационный раунд женского футбольного турнира Олимпийских игр-2020, где 12 команд будут разделены на три группы, пройдет с 1 по 9 апреля следующего года.

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