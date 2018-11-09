Главным политическим документом Саммита ОДКБ в Астане стала итоговая Декларация, в которой отражены задачи и планы Организации на предстоящий период.

«Принято Заявление «О скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций». Завершена начатая нашими белорусскими коллегами работа по правовому оформлению статусов партнера ОДКБ и наблюдателя при ОДКБ. Подписан соответствующий пакет документов", - сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции по итогам саммита, сообщает Nur.kz.

Нурсултан Назарбаев также отметил, что по результатам сессии были утверждены План действий по развитию системы противодействия незаконной миграции и План мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах стран ОДКБ.

Заседания Совета проходили в узком и расширенном составах, где лидеры стран-членов блока рассмотрели около 20 документов.

В Астану прилетели президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, России Владимир Путин и Таджикистана Эмомали Рахмон, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Один из самых ожидаемых вопросов — выбор нового генсека ОДКБ — пока остался открытым. Предполагается, что окончательное решение будет принято 6 декабря в Санкт-Петербурге.

Председательство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перешло от Казахстана к Кыргызстану.

В рамках саммита прошли также заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов Безопасности Организации (СМИД, СМО, КССБ ОДКБ).

В повестке дня были вопросы развития международной и региональной безопасности, военного сотрудничества, противодействия современным угрозам.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своём выступлении на саммите подчеркнул, что в современном мире возрастают угрозы стабильности и безопасности стран, в том числе в зоне ответственности Организации, что требует большего усиления интеграции стран-членов организации в борьбе с негативными явлениями современности. Была также выражена озабоченность в связи с возрастанием незаконного оборота наркотиков и сложной военно-политической обстановкой в Афганистане, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

В связи с этим глава государства обратил внимание глав государств-членов Организации на вопросы укрепления государственной границы Таджикистана с Афганистаном, на ход дальнейшего выполнения Решения Совета коллективной безопасности «Об оказании помощи Республике Таджикистан по укреплению границы с Исламской Республикой Афганистан» и на активизацию реализации проекта «Целевой межгосударственной Программы укрепления границы Таджикистана и Афганистана».

Договор о коллективной безопасности 26 лет назад, 15 мая 1992 года, подписали в Ташкенте главы шести стран СНГ — Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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