АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

ООН в Таджикистане проведет пресс-конференцию о планах ООН в реализации 30-дневной кампании «Ваши права - ваши возможности», которая пройдет с 9 ноября по 10 декабря. Начало в 10:00

В магазине для дома Jysk откроется “Выставка молодых художников”. Мероприятие проводится в поддержку юных дарований Таджикистана.

Литературный вечер, посвящённый 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева, пройдет в Российском центре науки и культуры г. Душанбе

Таджикские борцы примут участие в Международном турнире Гран-при по дзюдо в Ташкенте.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 НОЯБРЯ

2007 - Президент РТ Э.Рахмон подписал указ об открытии в Екатеринбурге генконсульства РТ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 НОЯБРЯ

1917 – родился кинорежиссер, Народный артист Таджикистана Абдусалом Рахимов.

1937-2010 – родился 13-кратный чемпион СССР по гребле Ибрагим Хасанов.

1942 – родился композитор, председатель общества Германия-Таджикистан Фируз Бахор.

1947 – родился народный артист Таджикистана Голиб Исломов

1951 – родился секретарь Совета безопасности Таджикистана Абдурахим Каххаров

1955 – родился певец и композитор Махмадали Увалов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 5-10 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в предгорных районных небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 10-15 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -3+2, днем 7-12 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 мороза, днем -1+4.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах дождь (выше 2000м снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 13-18 тепла, в горах ночью -2+3, днем 6-11 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами дождь (ночью мокрый снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 9-11 тепла.