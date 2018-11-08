Сегодня, 8 ноября, в гостинице Хайят Ридженси Душанбе состоялась пресс-конференция с участием врачей клиники медицинского центра «Хорев» из Израиля.

Про цель приезда израильских медиков в Таджикистан журналистам рассказал главный врач клиники, доктор Роман Барак.

«Я и моя команда сегодня здесь, в городе Душанбе и впервые таким большим составом. По нашему совместному договору с министерством здравоохранения и социального развития Республики Таджикистан, мы здесь для того, чтобы провести несколько интересных акций», - сказал он.

Во-первых, по его словам, это подготовка к открытию клиники «Хорев» в Душанбе.

«Клиники, которая будет представлена здесь наравне с таджикской медициной. В Таджикистане уже работают клиники других стран, и мы тоже хотим быть представлены здесь. Наше желание также имеет благородную цель - поднять уровень медицины в стране и помочь обеспечить то взаимодействие, где мы можем делиться своим опытом», - сказал он.

Фото Asia-Plus

По словам Романа Барака, за 7 лет войны в Сирии клиники «Хорев» получила огромный опыт работы с различными травмами.

«Вы знаете, что израильский город Хайфа находится на границе с Сирией, поэтому мы получали огромное количество раненых и этот опыт не имеет ни один город в мире», - подчеркнул он.

Во-вторых, по словам доктора Барака, они хотят предложить свою концепцию медицины.

«Сегодня нужно уйти от советских норм, которые были приняты на всей территории постсоветского пространства. Мы увидели, что здесь все для развития медицины. За два последних дня, которые мы провели в клинике «Истиклол» мы убедились, что есть аппараты, есть технологии, есть люди, прекрасные врачи, которые ориентируются в самой широкой патологии», -сказал он.

Роман Барак также предложил совершенствовать в стране изучение английского языка.

Фото Asia-Plus

«У меня есть предложение руководству этой страны. Весь мир медицины живет на английском языке. Не на русском, не на таджикском, не на иврите. Поэтому мы хотим, чтобы ребенок, который сегодня поступает в первый класс, и родители видят в нем будущего врача, должен в совершенстве овладеть английским языком. Тогда весь мир для этой страны будет открыт. Мы хотим в этой стране вместе с таджикскими коллегами построить принципиально новую медицину, которая защитит здоровье этой нации», - отметил израильский врач.

По его словам, клиника «Хорев» пригласила одного врача из Таджикистана на курсы.

В клинике «Хорев» работают более 1500 профессоров. Большинство из них главные врачи Минздрава Израиля. Это команда людей, которые локализуются по всей стране, но свою частную практику, как заведующие отделениями, они ведут в клинике «Хорев». Более 60 представительств клиники представляют ее в самых разных странах мира.

«Всё за счет клиники, бесплатно, на безвозмездной основе, начиная с билета на самолет, заканчивая проживанием и питанием. Врач, который прилетит к нам, будет выбран руководством Минздрава Таджикистана. Мы не будем вмешиваться в выбор кандидатуры. Наши условия только в том, чтобы он имел квалификацию врача, стаж не менее 5 лет, не был студентом, не был стажером», - сказал Роман Барак.

Фото Asia-Plus

Также врач отметил, что в клинику приглашен 6-летний мальчик на лечение.

«Мы пригласили за счет клиники пациента, ребенка 6 лет, который страдает от астмы. Ребенок с мамой вылетит в Израиль, как только они будут готовы к этому. Все распоряжения уже даны и мы готовы отправить этого ребенка к самому лучшему специалисту и мне хочется, чтобы потом вы спросили у этого ребенка, что с ним происходило в Израиле. Или можем совместить прилет врача с прилетом этого больного ребенка к нам, чтобы компетентное лицо видело, что делается не только у нас в Хайфе и не только в Израиле, чтобы этот ребенок жил и получил нормальное качество жизни. В цивилизованном мире от астмы никто не страдает и не умирает. Мы ее победили. Поэтому мы хотим взять такого больного, которому сможем помочь», - заключил Роман Барак.

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