Страна: США

Жанр: триллер, детектив

Режиссер: Федерико Альварес

Актеры: Клер Фой, Сильвия Хукс, Сверрир Гуднасон, Клас Банг, Лейкит Стэнфилд, Стивен Мерчант

Уже в прокате в Душанбе: смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».

Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801

Лисбет Саландер, девушка с татуировкой дракона, умная и безжалостная мстительница, возвращается. Только ей под силу остановить самую жуткую преступную организацию, известную человечеству, ведь её глава – родная сестра Лисбет.