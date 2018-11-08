СМИ Таджикистана утратили свою роль в обществе как «четвертая власть», а журналисты воздерживаются от освещения серьезных тем и остаются в стороне. Об это говорится в исследовании «Состояние СМИ и роль социальных сетей в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане», который проводил Институт по освещению войны и мира (IWPR).

Во время глубинных интервью респонденты говорили, что, по их мнению, журналисты в Таджикистане не играют роли в решении социальных, экономических и политических проблем, так как государство не реагирует на их публикации и не отвечает на их вопросы.

«В отличие от предыдущих лет ситуация изменилась. Раньше слова журналиста могли считаться решающими. Помимо того, что государство не реагирует, есть и другие факторы, как нехватка квалифицированных журналистов, воздержание от освещения серьезных тем», - отмечают респонденты.

Также журналисты считают, что они потеряли позиции из-за не сплоченности, лени и нежелания защищать свои права.

«Из-за нашей беззубости мы потеряли позиции, когда-то журналисты были силой. В конце концов, 8 лет назад мы могли повлиять на некоторые процессы. К сожалению, теперь вопросы решаются публикациями в Facebook, но никто не подает заявки, не пытается защитить свои права. Да, часто это не работает, но авторитет скандальных СМИ тоже нужно заслужить, чтобы в следующий раз не надо было с вами торговаться», - отметил один из журналистов во время интервью.

Основные препятствия и угрозы для качественной журналистики в Таджикистане

Во время проведения исследования IWPR также собрал пять основных препятствий и угроз для качественной журналистики в Таджикистане.

Фото Asia-Plus

Так, по мнению респондентов, основными препятствиями и угрозами являются недостаточное профессиональное обучение, самоцензура, недостаточные финансовые ресурсы, слабая профессиональная этика и вмешательство государства в СМИ.

При этом, журналисты заявили, что хотят освещать вопросы, связанные с правами человека, коррупцией и экологией, но это происходит не так эффективно, так как в данное время ситуация в стране не подходит для проведения журналистских расследований.

Журналисты Таджикистана также заявили, что в настоящее время лучше воздержаться и страховаться.

«Мы стараемся эффективно освещать, но не в той степени, в какой бы нам хотелось… Если возможно, мы стараемся освещать. Сейчас ситуация не из лучших, поэтому лучше перестраховаться. Некоторые вещи вообще нельзя освещать. Из-за информационного вакуума, который возник благодаря коррупции. Из-за политических моментов…»,- говорят журналисты Таджикистана во время проведения исследования.

Ни оптимистичен, ни пессимистичен

Журналисты Таджикистана заявили, что постараются вернуть себе статус «четвёртой власти», однако не у всех из них оптимистичные взгляды на будущее журналистики в стране.

По результатам исследования, почти половина журналистов высказались, что не испытывают ни оптимизма, ни пессимизма в отношении будущего качественной журналистики в Таджикистане, а четверть – пессимистичны. О положительном будущем журналистики в стране высказались лишь несколько журналистов.

Касательно будущего СМИ в последующие 3-5 лет, около половины журналистов считают, что они перейдут на онлайн-контент, более одной трети журналистов считают, что СМИ в Таджикистане не изменятся.

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