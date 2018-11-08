Вот уже более 7 лет Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане борется против жестокого обращения по отношению к подозреваемым в следственных органах.

В поисках справедливости

У жительницы Куляба Умрии Латиповой в феврале этого года арестовали брата - Файзали. Она обратилась в Коалицию гражданского общества против пыток и безнаказанности с просьбой предоставить правовую помощь в связи с возможным применением к Файзали пыток и жестокого обращения.

- Мой брат, находясь в трудовой миграции в России, со своих трудовых доходов обеспечивал наших родителей. В феврале в наш дом пришли сотрудники милиции и сообщили, что мой брат подозревается в участии в незаконных боевых формированиях на территории Сирии, - сказала она.

Одновременно сотрудники милиции пригрозили, что в случае, если Файзали Латипов не явится в УМВД Кулябского региона, его объявят в розыск и привлекут к уголовной ответственности. Они пообещали отпустить Файзали, как только получат ответы на свои вопросы.

- Мы позвонили брату. Он был удивлен и сказал, что обязательно прилетит домой, и докажет, что никогда не был в Сирии. В Москве брат работал вместе с отцом. Отец тоже был в шоке, услышав эти обвинения. «Файзали все время был со мной. Разве я мог допустить, чтобы мой сын уехал воевать?», – недоумевал он в разговоре по телефону, - говорит Умрия.

Поверив сотрудникам милиции, 25 февраля этого года Файзали прилетел из Москвы в Куляб. Из местного аэропорта вместе с встретившей его матерью он сразу пошел в здание УМВД.

- Оттуда брата уже не отпустили. После допроса его еще сутки держали в здании Управления и затем перевели в отдел милиции Фархора. Нам так и не обосновали, на каком основании был задержан Файзали. А у нас появились подозрения, что его могут пытать, чтобы он признал вину. Потом дело передали в суд, но так и не предъявили ни брату, ни нам фактов, доказывающих его вину. Мы были вынуждены обратиться за помощью в Коалицию. Теперь вся надежда на них, - говорит Умрия.

Адвокат Абдурахмон Шарипов защищает Файзали Латипова от «Независимого центра по защите прав человека». Он считает, что его подзащитный был задержан и находился под следствием незаконно.

- Кроме того, мой подзащитный в суде заявил о факте применения к нему пыток и жестокого обращения с целью принуждения к даче признательных показаний, то есть он совершил самооговор. Доказательством последствий данного факта является медицинская справка врача-невропатолога Районной клинической больницы города Куляб, в которой поставлен диагноз «неврологическое расстройство в виде депрессии, шизофрения". Доводы, приведенные следствием, никак не могут послужить поводом для привлечения Латипова к ответственности, - считает адвокат.

Смерть после задержания

Вот уже третий год обивает пороги органов правосудия Тоджиниссо Каримова. В апреле 2015 года в столичном изоляторе Агентства по контролю за наркотиками скончался ее 25-летний сын Шамсиддин Зайдуллоев. Он был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

- Мой сын работал таксистом. 8 апреля 2015 года примерно в 18 часов к нему подошли трое незнакомых лиц в гражданской форме, сели в машину и, не представившись, надели ему наручники, били его руками по телу, после чего подбежали соседи и вмешались в конфликт. Мужчины отпустили сына, но в тот же вечер пришли домой, и забрали его на допрос в АКН. 9 апреля я была на свидании со своим сыном в здании АКН. Когда я стала гладить сына по голове, он вдруг сказал мне, что у него сзади рана, и она болит. Я тихо спросила его, били ли его здесь, на что он утвердительно кивнул головой. 13 апреля утром мы узнали, что наш сын умер, - рассказывает Тоджиниссо Каримова.

В АКН сообщили Каримовой, что его сын был наркозависимым, в ночь с 12 на 13 ему стало плохо, у него началась абстиненция (ломка) и его отвезли в наркодиспансер. Врачи предложили ему госпитализацию, но Шамсиддин отказался. Его привезли обратно в ИВС АКН, где в 5 утра он скончался от сердечной недостаточности.

- Кроме признания самого сына об избиении, на его теле после смерти мы обнаружили несколько следов ран. Были синяки, а, на левой стороне груди была вмятина, - рассказывает мать.

Зайдуллоевы написали заявление в Генпрокуратуру с просьбой расследовать факт смерти своего сына. Было возбуждено уголовное дело по статье 143. ч.3 «Пытки», но спустя 1,5 года его прекратили с формулировкой «отсутствие состава преступления».

Мать Шамсиддина Зайдуллоева с портретом сына Фото notorturetj.org

Мать молодого человека обратились в Коалицию НПО Таджикистана против пыток.

Адвокат Коалиции Гульчехра Холматова утверждает, что начиная с задержания Зайдуллоева и вплоть до дня его смерти, со стороны сотрудников АКН, врачей, были совершены ряд противоправных действий.

- Нами было обжаловано постановление следователя о прекращении материалов уголовного дела сначала в вышестоящий орган, затем в Суд. Суды первой и кассационной инстанций отказали в удовлетворении жалобы. В настоящее время, согласно действующему законодательству готовится надзорная жалоба в Верховный суд Республики Таджикистан.

Цель - формировать «нулевую толерантность» к пыткам

Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане была создана в 2011 году.

- Наша коалиция объединяет более чем 80 человек, представителей правозащитных организаций, адвокатов, журналистов, психологов и экспертов, которые вносят свой вклад в предотвращение практики пыток в стране. Это нелегкая работа, и не все готовы сотрудничать с нами, - рассказывает руководитель Коалиции Нурмахмад Халилов. - Наша цель - объединить усилия с органами госвласти по формированию политики «нулевой толерантности» к пыткам в Таджикистане.

Коалиция осуществляет деятельность по следующим направлениям:

- документирование случаев пыток, предоставление правовой помощи жертвам пыток и их родственникам, ведение дел в суд;

- продвижение национальной политики по свободе от пыток – совершенствование законодательства, ведение тренингов для представителей государственных органов;

- продвижение стандартов Стамбульского протокола, чтобы помочь медицинским работникам повышать уровень знаний и навыков по медицинскому освидетельствованию пыток;

- создание системы реабилитации жертв пыток – психологической и социальной помощи;

- продвижение механизмов справедливой и адекватной компенсации жертвам пыток в судах;

- повышение осведомлённости населения по вопросам свободы от пыток;

- мониторинг реализации рекомендаций договорных органов OOH по вопросам свободы от пыток.

По всем этим направлениям, как отметил глава Коалиции, действуют рабочие Группы.

- С момента образования Коалиции мы задокументировали более 200 случаев пыток и жестокого обращения, - рассказывает Халилов. - Мы вели более 80 дел в судах и госорганах, в результате нашей деятельности привлечены к уголовной ответственности 25 человек по 16 уголовным делам. Вынесено решений судов о компенсации морального вреда по 7 делам, в которых суд обязал госорганы выплатить денежные компенсации жертвам пыток и членам их семей. Также Коалиция оказывает психологическую помощь жертвам пыток и членам их семей, посещает закрытые и полузакрытые учреждений.

Жалобы, потерянные в кабинетах…

Как отмечает руководитель группы правовой помощи Коалиции Наджиба Ширинбекова, опыт их деятельности показывает, что не все жалобы на пытки и жестокое обращение доводятся до стадии судебного разбирательства. Причин этому много: отсутствие доказательной базы, отсутствие независимых судебных медицинских экспертов, отказ жертв от дальнейшего обжалования ввиду разочарования, стресса, давления, недостаточности финансовых и временных средств, чтобы «обивать пороги» компетентных органов. Это отсутствие правовых знаний, круговая порука среди некоторых правоохранительных органов в отдельных районах и многое другое.

К сожалению, во всей этой сложной системе взаимодействия государственных органов и институтов по борьбе с пытками и безнаказанностью простые граждане просто «теряются» и нуждаются в квалифицированной юридической помощи.

За 9 месяцев 2018 года организации - члены Коалиции задокументировали 37 обращений на предполагаемые пытки и жестокое обращение, из них жертвами пыток стали 2 несовершеннолетних и 4 женщины.

- Бывают случаи, когда приходится отказывать в предоставлении правовой помощи по разным причинам: недостаточность/отсутствие доказательств, истечение большого количества времени, недостоверность представленной информации и т.д. Но даже в этом случае наши юристы помогают составить заявителю необходимые жалобы в Генпрокуратуру, Уполномоченному по правам человека, Верховный суд и другие компетентные органы. Некоторые заявители отказываются жаловаться по факту пыток и жестокого обращения, и в таких случаях мы перенаправляем их в Группу Коалиции по реабилитации для получения медицинской и психологической реабилитации, - резюмировала Наджиба Ширинбекова.

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