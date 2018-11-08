Второго ноября в Душанбе состоялось четвёртое заседание Рабочей группы 1 по улучшению нормативно правовой рамки по Начальному профессиональному образованию и обучению (НПОО). На заседании обсуждались вопросы нормативно-правовой базы, в том числе, вопросы лицензирования учебных заведений, внутренняя оценка учреждений (самооценка), а также вопросы валидации неформального и спонтанного (информального) обучения.

Встреча состоялась в рамках реализации финансируемого ЕС проекта «Техническая помощь Министерству труда, миграции и занятости населения в области повышения квалификации преподавателей, системы начального профессионального образования и обучения». В обсуждении приняли участие депутат Маджлиси намояндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, заместитель председателя Комитета по науке, образованию, культуре и молодёжной политике Нурулло Окилзода, заместитель Министра труда, миграции и занятости населения Мирзозода Абдусалом, а также представители Министерства труда, миграции и занятости населения и Министерства образования и науки. Национальный центр тестирования при Президенте Республики Таджикистан, и социальные партнёры проекта.

Старший неключевой эксперт по правовой поддержке Крассимир Дечев, предоставил результаты анализа нормативно-правовой базы системы НПОО, в которой основное внимание будет уделено вопросам нормативных правовых актов, относящихся к обеспечению качества как основного компонента для изменений и реформ в системе профессионального образования, и обучения.

- Мы провели глубокий анализ действующих нормативных правовых актов, проекта закона о НПОО, проекта Кодекса об образовании касательно НПОО, и дали свои конкретные рекомендации по этим документам. Мы считаем, что при проведении в РТ законодательной реформы, прежде всего, нужно серьёзно относиться к вопросу об обеспечение качества в системы НПОО. Поэтому мы разработали, и предлагаем три конкретных подзаконных нормативных правовых актов, которые обеспечат быстрое и целенаправленное регулирование мероприятий в сфере обеспечения качества НПОО, - сообщил Дечев.

Он отметил, что эти законодательные акты касаются процесса лицензирования лицеев и Центров профессиональной подготовки последующего контроля и состава лицензионной комиссии. Также внутренней самооценки учреждений НПОО валидация результатов неформального и спонтанного обучения, как способа признания полного спектра индивидуальных знаний, а также навыков и компетенций независимо от того, где они были приобретены, внутри или вне системы формального образования.

- Лицензирование призвано решить множество вопросов. В частности, оно поддерживает прозрачность, когда речь идет о создании механизмов передачи и распространения достижений, и результатов обучения. Также лицензирование обеспечивает необходимые качественные инструменты для оценки таких исходных данных, как оборудование, квалификация преподавателей, учебных планов, сертификатов и возможности трудоустройства, - пояснил Дечев.

По словам Крассимира Дечева, лицензирование позволяет оценивать учебные программы в соответствии с их полезностью для рынка труда и национальной экономики, их адекватности для студентов и эффективности для страны. Этот инструмент предоставляет возможность для плавного, быстрого и значительного изменения системы НПОО.

Второй нормативный правовой акт, касается внутренней самооценки учреждений, который, по мнению Дечева, должен стать непрерывным процессом, измерения качество обучения, достигаемое каждым учреждением ежегодно.

Он уточнил, что измеряемые достижения и результаты должны соответствовать образователным стандартам.

Третий нормативно правовой акт регулирует процесс валидации в системе НПОО.

Выступление Крассимира Дечева вызвало большой интерес у депутата Маджлиси Намояндагон, Маджлиси Оли Республики Нурулло Окилзода.

- Представители проекта сегодня поделились с нами европейским опытом по улучшению качества образования. Мы договорились провести ещё ряд дополнительных встреч с нашими партнёрами, чтобы обсудить тему детальнее, - поделился Окилзода. - Из услышанных рекомендаций, я отметил для себя много чего полезного. Конечно, прежде, чем принимать, необходимо будет обсудить детали в расширенном кругу с национальными экспертами, чтобы принять законопроект с учётом нашей традиции и современных реалий.

Заместитель министра труда, миграции и занятости населения Мирзозода Абдусалом отметил, что обсуждаемая тема, является очень своевременной и актуальной.

- В 2010 году Основоположник мира и национального единства - Лидер нации Президент Эмомали Рахмон, в своём послании отметил важность системы начального профессионального образования в подготовке качественных кадров для внутреннего, и внешнего рынка труда. С тех пор в Республике начали проводить кардинальные реформы в системе НПОО. Презентованные сегодня рекомендации будут в обязательном порядке рассмотрены, анализированы, и пилотированы, только после будут внедрены по всей системе НПОО - подчеркнул Мирзозода Абдусалом.

По итогам встречи рабочей группы по НПБ, был разработан план действий для изменения и принятия нового законодательства для системы НПОО.

Напомним, что Проект, реализуемый в рамках Программы поддержки качества образования I, стартовал 1 февраля 2017 года. Он будет осуществляться до 31 июля 2020 года. Его цель заключается в оказании поддержки развитию современной, и жизнеспособной системы непрерывного профессионального развития (НПР) для преподавателей спец-дисциплин, и мастеров производственного обучения сектора НПОО, лучше отвечающую потребностям преподавателей, и учитывающую положительный национальный, и региональный опыт.

Проект финансируется ЕС, и реализируетса консорциумом во главе с немецкой консултинговой компанией ГОПА. Проектная деятельность осуществляется в Таджикистане по всей стране, охватывая всю систему начального профессионального образования, и обучения взрослых под подчинением МТМЗН.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus