Таджикистану в соответствии с прогнозами Международного валютного фонда потребуется 38 лет, чтобы достичь уровня стран с низкими доходами по ВВП на душу населения. Cейчас республика находится еще ниже этого уровня.

В подготовленном Фондом аналитическом материале «Перспективы развития региональной экономики: Кавказ и Центральная Азия», говорится, что ВВП на душу населения в Таджикистане в прошлом году составлял $801.

Авторы анализа прогнозируют, что среднегодовой рост ВВП на душу населения в Таджикистане в 2020-2023 годы составит 2,9%.

Пороговое значение низких доходов, по методологии МВФ, составляет $2 370.

Отмечается, что при прогнозируемых темпах роста для достижения текущего уровня ВВП на душу населения уровню стран с низким доходом Таджикистану потребуется 38 лет.

Позади региона

Согласно данным МВФ, Таджикистан в 2017 году имел самый низкий показатель по уровню ВВП на душу населения в регионе Кавказ и Центральная Азия.

Наиболее высокий уровень ВВП на душу населения зафиксирован в Казахстане - $8 762.

Далее идет Туркменистан ($6 643), Азербайджан ($4 141), Грузия ($4 086), Армения ($3 857), Узбекистан ($1 520), Кыргызстан ($1 208).

ВВП и население

Объем произведенного в Таджикистане ВВП в 2017 году составил 61 млрд 93 млн 600 тыс сомони (более $6,9 млрд по курсу на конец прошлого года). Годовой рост ВВП республики за последние восемь лет в среднем составлял 6,9%.

Правительство по итогам нынешнего года ожидает рост ВВП на уровне 7%.

Численность населения республики на начало нынешнего года достигла 8 млн. 931 тыс. человек, сегодня переваливает за 9 миллионов.

Среднегодовой рост численности населения страны, согласно официальным данным, с 1998 года составляет чуть более 2%.

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