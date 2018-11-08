Душанбинский «Истиклол» выиграл все возможные трофеи на внутренней арене в этом году. Вслед за победой в Кубке ФФТ, Суперкубке Таджикистана и Национальном Кубке, душанбинский клуб выиграл золотые медали чемпионата страны. Это седьмое «золото» «Истиклола» в клубной истории, cообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.

Ранее душанбинцы становились победителями национального чемпионата в 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 и 2017 годах.

В двадцатом туре «Истиклол» на своем поле потерпел поражение от ЦСКА «Памир» со счетом 0:1. Автором единственного гола стал Шодибек Гаффоров, который отличился на 54-й минуте встречи. Это второе поражение «Истиклола» в завершающемся чемпионате.

Не смог воспользоваться осечкой лидера чемпионата «Худжанд», который в гостях проиграл бохтарскому «Хатлону» (2:4). В составе «Хатлона» хет-трик сделал Умарджон Шарипов.

В двух других играх двадцатого тура «Куктош» на своем поле уступил «Регар-ТадАЗу» (1:2), а «Панджшер» в родных стенах переиграл гиссарский «Баркчи» (2:1).

Таким образом, за тур до финиша чемпионата определились все призеры 27-го по счету чемпионата Таджикистана. «Истиклол», набрав 48 очков, стал семикратным чемпионом страны. «Худжанд» довольствовался «серебром». А бронзовые медали выиграл дебютант высшей лиги «Куктош» из района Рудаки.

Матчи заключительного тура чемпионата Таджикистана будут сыграны в воскресенье, 11 ноября.

В этот день состоятся следующие игры «Баркчи» – «Истиклол», «Регар-ТадАЗ» – «Панджшер», «Худжанд» – «Куктош» и ЦСКА «Памир» – «Хатлон». Все игры заключительного тура начнутся в 14:00 часов.

Чемпионат Таджикистана. Высшая лига. 20-й тур

«Панджшер» – «Баркчи» – 2:1

Голы: Шавкат Худойназаров, 31 (1:0). Мунир Давлатбеков, 62 (2:0). Хусейн Нурматов, 90+4 (2:1).

«Панджшер» (Джалолиддин Балхи): Куайе Годсон, Фаршад Джамшедзаде, Махмуд Гаюров, Равшанджон Азизов, Шахбози Шарифи, Эйя Эдвард (Хайриддин Турахонов, 74), Мунир Давлатбеков (Саидакбар Юнусов, 90+2), Сорбон Авгонов, Алишери Хотам, Алишер Салимов, Шавкат Худойназаров.

«Баркчи» (Гиссар): Шохрух Киргизбоев, Хусейн Нурматов, Вахдат Ханонов, Манучехр Сафаров, Оятулло Сафаров (Тохир Малодустов, 84), Махмадзарифи Абдурахим, Султоншо Мирзоев, Шервони Мабатшоев, Абдулмумин Забиров (Саидмухтор Азимов, 75), Далер Ёдгоров, Шарафджон Солехов.

Предупреждения: Равшанджон Азизов, Шавкат Худойназаров, Куайе Годсон («Панджшер»), Шервони Мабатшоев («Баркчи»).

Лучший игрок матча: Далер Ёдгоров («Баркчи»).

Главный судья: Гулмуроди Саъдулло (Душанбе).

Инспектор судей: Насриддин Азизов (Кабадиян).

Комиссар матча: Бехруз Айниддинзода (Бохтар).

7 ноября. Джалолиддин Балхи. Стадион имени Уктама Маматова. 3500 зрителей.

«Истиклол» – ЦСКА «Памир» – 0:1

Гол: Шодибек Гаффоров, 54.

«Истиклол» (Душанбе): Никола Стошич, Табрези Давлатмир, Амирбек Джурабоев, Артем Барановский, Шахром Сулаймонов, Ахтам Назаров, Джахонгир Абдумуминов, Эхсони Панджшанбе, Фатхулло Фатхуллоев, Мухаммаджон Рахимов (Дилшод Восиев, 54), Шериддин Бобоев (Комрон Турсунов, 75).

ЦСКА «Памир» (Душанбе): Азимджон Караев, Бахтиёр Азимов, Идибек Хабибуллоев, Доробджон Эргашев, Зикрулло Холиков, Расул Пайзов, Шамсиддин Косимов, Комрони Мирзонаджот, Мухсинджон Абдугаффоров (Зафар Розиков, 90+4), Парвиз Кашкаров (Фируз Караев, 56), Шодибек Гаффоров (Сухроб Джалилов, 90+2).

Предупреждения: Джахонгир Абдумуминов, Фатхулло Фатхуллоев («Истиклол»), Зикрулло Холиков (ЦСКА «Памир»).

Лучший игрок матча: Шодибек Гаффоров (ЦСКА «Памир»).

Главный судья: Хусрави Сиддикзод (Душанбе).

Инспектор судей: Абдурахим Бобоев (Турсунзаде).

Комиссар матча: Азизджон Достиев (Турсунзаде).

7 ноября. Душанбе. Центральный республиканский стадион. 500 зрителей.

«Хатлон» – «Худжанд» – 4:2

Голы: Умарджон Шарипов, 24 (1:0). Умарджон Шарипов, 37 (2:0). Кароматулло Саидов, 49 (3:0). Умарджон Шарипов, 50 (4:0). Дилшоджон Каримов, 82 (4:1). Бахтиёр Чориев, 88 (4:2).

«Хатлон» (Бохтар): Фатхулло Бобоев, Далер Шомуродов, Наимджон Ибрагимзода (Гурез Аслонов, 87), Эрадж Раджабов, Алишер Баротов, Мухаммад Насков, Махмадали Садыков, Джамолиддин Зардиев, Умарджон Шарипов (Аваз Камчинов, 66), Кароматулло Саидов, Парвиз Ахунов.

«Худжанд» (Худжанд): Алексей Матросов, Хасан Рустамов, Вусал Магеррамов, Хуршед Бекназаров, Сохибджон Хакимов, Дилшоджон Каримов, Бахтиёр Чориев, Обиджон Хакимов, Дамир Азимов (Мухаммаджон Сайфуддинов, 55), Парвиз Алиев, Дилшод Бозоров.

Предупреждения: Эрадж Раджабов, Махмадали Садыков, Наимджон Ибрагимзода, Гурез Аслонов («Хатлон»), Хасан Рустамов, Дилшод Бозоров («Худжанд»).

Лучший игрок матча: Умарджон Шарипов («Хатлон»).

Главный судья: Насрулло Кабиров (Нурек).

Инспектор судей: Рустам Абдуллоев (Душанбе).

Комиссар матча: Пулод Кодиров (Душанбе).

7 ноября. Бохтар. Стадион «Пахтакор». 500 зрителей.

«Куктош» – «Регар-ТадАЗ» – 1:2

Голы: Мехроджиддин Музаффаров, 12 – с пенальти (1:0). Хикматулло Расулов, 45 (1:1). Навруз Рустамов, 74 (1:2).

«Куктош» (Рудаки): Баховиддин Холиков, Асилджон Мансуров, Принц Артур, Ахтам Холбоев, Мухаммаджон Рахмонов (Собирджон Холматов, 74), Азизбек Султонов, Одил Бобоназаров, Мухиддин Одилов, Абдурасул Рахмонов (Шохназар Назаров, 71), Нодирбек Ибрагимов, Мехроджиддин Музаффаров.

«Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде): Рустам Ризоев, Далерджон Тухтасунов, Бахтиёр Каландаров, Саидамири Саидахмад, Ойбек Абдугаффоров, Сафарали Каримов, Шерзод Махамадиев, Хайрулло Азизов (Вайсиддин Сафаров, 90), Фарход Холбеков (Парвиз Курбоналиев, 85), Хикматулло Расулов, Навруз Рустамов.

Предупреждения: Асилджон Мансуров, Азизбек Султонов («Куктош»), Сафарали Каримов, Хайрулло Азизов, Саидамири Саидахмад («Регар-ТадАЗ»).

Лучший игрок матча: Рустам Ризоев («Регар-ТадАЗ»).

Главный судья: Сайёджон Зайниддинов (Душанбе).

Инспектор судей: Ориф Джураев (Душанбе).

Комиссар матча: Фаррухи Хусейнзода (Джалолиддин Балхи).

7 ноября. Рудаки. Стадион «Нефтяник». 2000 зрителей.