У ворот колонии строгого режима 3/3 в Худжанде сегодня

В результате бунта в исправительной колонии строгого режима номер №3/3 в Худжанде убиты, по разным данным, от 13 до 20 заключённых. Бунт произошел вечером 7 ноября, и был подавлен милицейским спецназом.

РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Согдийской области сообщает о тринадцати убитых во время бунта заключенных.

Собеседник агентства заявил, что один из заключенных, член "Исламского госудраства", смог разоружить охранника, отобрав у него автомат и начал стрелять по надзирателям и охране, заключенные захватили один из корпусов колонии. Однако бунт был подавлен милицейским спецназом.

Между тем, жертвами перестрелки могли стать и сотрудники правоохранительных органов.

Так, источник "АП" в областной больнице города Худажанда сообщил, что в ночь на 8 ноября в больницу привезли шесть сотрудников правоохранительных органов с огнестрельными ранениями.

«В настоящее время, состояние их здоровье среднее-тяжёлое, их жизни ничего не угрожает»,- сообщили в больнице.

Там также сообщили, что число погибиших при бунте заключенных может достигать 20 человек.

О том, что количество погибших может быть большим, свидетельствует и тот факт, что вчера в Худжанде очевидцы видели большое количество карет скорой помощи, направляющихся в сторону 16 микрорайона города, где и расположена колония строгого режима 3/3.

Тем временем, официальные власти хранят молчание. В главном управлении исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана ранее сообщили, что на месте ЧП работает специальная следственная группа, устанавливаются причины бунта. Однако никаких деталей не сообщалось, в том числе и о количестве погибших.

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