Бунт в колонии усиленного режима в городе Худжанде был поднят заключенными в ночь на 8 ноября, но был подавлен правоохранительными органами.

В ГУИУН министерства юстиции Таджикистана подтвердили факт бунта, но отказались предоставить подробности произошедшего.

"Специальная группа работает на месте, устанавливаются причины бунта. Пока нет никаких подробностей", - сообщили "АП" в Главном управлении исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана.

Бунт произошел в колонии усиленного режима, расположенной на территории 16 микрорайона Худжанда. Число погибших или раненых во время бунта пока неизвестно. Также неизвестно, сбежал кто-то из заключённых или нет.

Между тем, как сообщает Радио Озоди со ссылкой на свой источник, во время подавления бунта погибли люди. Их число пока неизвестно. Для подавления бунта в колонию были брошены силы милицейского спецназа.

По словам очевидцев, на всех дорогах города, а также трассах, ведущих в соседние Узбекистан и Кыргызстан, установлены усиленные посты силовиков.

Два года назад - 24 ноября 2016 года из колонии в Худжанде был совершен побег заключенного - 26-летний житель Исфары Амонуллохон Носири совершил побег из Худжандской исправительной колонии строгого режима номер №3/3. Он был задержан спустя два дня сотрудниками милиции на территории родного Исфаринского района.

Ранее, в ночь на 17 июня 2016 года из этой же колонии пытались бежать заключенные Рамзуллохон Дадохонов, Хабибджон Юсуфов и Мирзозариф Каюмов. Они ранили ножом начальника отдела контроля и воспитания тюрьмы Ёрмамада Алимамадова, который скончался по пути в больницу.

Тогда сообщалось, что заключенные хотели совершить побег, чтобы вступить в террористическую группировку «Исламское государство».

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