Мэр Душанбе дал полгода руководителям частных предприятий столицы для того, чтобы они наладили работу на простаивающих предприятиях на должном уровне.

Рустам Эмомали подписал решение об активизации деятельности ранее приватизированных предприятий города Душанбе, которые в настоящее время не функционируют на должном уровне. Он дал срок до 1 апреля 2019 года восстановить на них работу, отмечается в сообщении пресс-службы мэрии столицы.

Отмечается, что данная инициатива принята в целях создания благоприятных условий для производства на ранее приватизированных предприятиях города Душанбе и обеспечения населения местной продукцией.

«В случае, если владельцы ранее приватизированных предприятий, которые не работают или используются не по назначению, не предпримут никаких мер по возобновлению деятельности предприятия, то будет рассматриваться вопрос о возвращении их государству в соответствии с законодательством», - отмечается в сообщении.

В сообщении отмечается, что создана рабочая группа, в которую вошли заместитель мэра столицы и главы столичных районов. Она будет контролировать процесс восстановления деятельности предприятий, которые в настоящее время попросту не функционируют или используются не по назначению.

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