Президенты стран ОДКБ в Минске на саммите Организации в Минске, 30 ноября 2017 года

В столице Казахстана Астане 8 ноября пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В ее работе примет участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Главы государств-членов ОДКБ обсудят проблемы международной и региональной безопасности, вопросы координации внешнеполитической деятельности государств – членов ОДКБ, совершенствования механизмов противодействия вызовам и угрозам и развития военного потенциала организации.

Лидеры ОДКБ также обсудят вопрос о новом генсекретаре организации вместо освобожденного от этой должности представителя Армении Юрия Хачатурова.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на эту должность рассматриваются три кандидатуры, сообщает Интерфакс.

"Саммит пройдет в начале в узком составе, будет обсуждаться весьма важный вопрос о новом генеральном секретаре ОДКБ", - сказал Ушаков. По его словам, вопрос будет обсуждаться в закрытом режиме, "так как ворпрос чувствительный".

"Рассматриваются три возможных варианта: или временное исполнение обязанностей генсека до мая 2020 года заместителем генсекретаря (представителем России) Семериковым, избрание белорусского представителя на этот пост, поскольку после Армении по алфавиту идет Белоруссия. Третий вариант, на котором настаивает армянская сторона, это избрание до мая 2020 года армянского представителя. Какое решение примут лидеры, пока предсказать сложно", - добавил представитель Кремля.

Напомним, с мая 2017 года пост генсекретаря занимал представитель Армении Хачатуров, бывший секретарь Совбеза Армении. В июле 2018 года ему были предъявлены обвинения спецслужбами Армении. Армянская сторона 1 августа инициировала процедуру отзыва Хачатурова с поста генсека ОДКБ. 30 октября в силу вступило решение о досрочном прекращении его полномочий. С 1 ноября обязанности генсека исполняет российский представитель, заместитель генсекретаря Семериков.

На саммите в Астане планируется подписать около 20 документов, в том числе итоговую политическую декларацию и заявление лидеров о скоординированных мерах государств-членов в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций.

Ушаков пояснил, что этот документ направлен на противодействие пропаганде террористической идеологии и пресечению вербовки новых членов в ряды экстремистских организаций.

Лидеры ОДКБ также обсудят пакет документов о правовом оформлении статуса наблюдателя и партнера ОДКБ. "Тем самым будут подтверждены намерение и готовность ОДКБ к широкому сотрудничеству с заинтересованными государствами и международными организациями", - пояснил помощник президента РФ.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создана 15 мая 1992 года. В ее состав входят Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан.

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