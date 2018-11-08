Героем нашего очередного сюжета стал молодой, но достаточно известный артист балета Мухаммад Азимзода. С ним мы решили поговорить о наболевшем: о мужском балете, который никак не приемлет таджикское общество.

С игнорированием и невосприятием сам Мухаммад столкнулся еще 15 лет назад, когда решил поступить в Пермский хореографический колледж и связать свою жизнь с балетом.

Сделать выбор в пользу любимого вида искусства было нелегко, ведь тогда, как и сейчас, танцующего мужчину не всегда понимали, а на улицах вслед ему выкрикивали не совсем хорошие слова.

И все это происходило и происходит с ним при том, что балет, по утверждению артиста, является самой сложной профессией, которая требует ежедневного непрерывного труда: в нем есть пот, кровь, и, зачастую, неизлечимые травмы.

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