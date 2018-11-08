Министерство здравоохранения Казахстана планирует снять запрет на проведение медицинских исследований на детях, беременных, военнослужащих, а также на заключенных, сообщает Zona.kz.

Действующая редакция ст. 180 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» запрещает проведение медицинских клинических исследований на несовершеннолетних, беременных женщинах, военнослужащих, лицах, отбывающих наказание в местах лишения свободы, недееспособных лицах.

Однако, запрет может быть снят, если будут принчты поправки в законодательство по вопросам здравоохранения: сегодня их в первом чтении приняли депутаты казахского парламента.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов на заседании парламента сообщил, что данная норма необходима, чтобы внедрить в практику технологии и лекарства, предназначенные для этих категорий граждан.

«Нельзя применять лекарства, которые не проходили исследования у детей, на детях. Или препараты, которые необходимы для резидентных форм туберкулеза среди заключенных. Соответственно, мы хотим получить такое разрешение по законодательству. Но самое главное – это дело только добровольное. Соответствующие документы заполняются, соответствующие правила, стандарты, в том числе биоэтические комиссии будут контролировать эти исследования. Это, в принципе, мировая практика», – объяснил он.

Действующая редакция статьи 180 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» Казахстана запрещает проведение медицинских клинических исследований на несовершеннолетних, беременных женщинах, военнослужащих, лицах, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и лицах, признанных судом недееспособными, напоминает Фергана.

Всего же принятый на сегодняшнем заседании законопроект вносит изменения в 11 законодательных актов, в том числе в кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях. Среди прочего, в нем определен объем бесплатной медицинской помощи, оказываемой государством, а также помощь, которую будут оказывать сверх этого объема по системе обязательного социального медицинского страхования. Данную систему собирались ввести в Казахстане еще в 2017 году. Однако сроки перенесли на три года из-за того, что несколько миллионов человек, которые работают на себя либо неофициально, могли лишиться доступа к медицинским услугам. В частности, вставал вопрос о том, кто будет оплачивать за них взносы в фонд ОСМС. Этот фонд уже функционирует, и работодатели отчисляют в него часть заработной платы сотрудников.

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