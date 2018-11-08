В 2017 году Турция возглавила перечень самых щедрых государств по уровню гумпомощи в ежегодном докладе «Об объемах гуманитарной помощи в мире», который публикуется британской Организацией инициатив развития. Так, в минувшем году Анкара оказала гуманитарную помощь в размере $8,07 млрд. При этом по соотношению гуманитарной помощи к ВВП Турция также оказалась лидером (0,85%).

Эти цифры были приведены сегодня послом Турции в Таджикистане Али Рифатом Коксалом во время пресс-конференции, посвященной деятельности Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА).

Он отметил, что ТИКА на сегодня реализовала в Таджикистане 235 проектов, в том числе 75 из них – в сфере образования.

Координатор проектов ТИКА в Таджикистане Тарик Мете рассказал об осуществляемых проектах этой организации в Таджикистане. В сфере образования ТИКА отремонтировала здание и построила дополнительные классы школы №4 в Дангаре, а также построила тут детский сад.

ТИКА возвела здание Академии МВД в Душанбе и предоставила оборудование для Института искусств и дизайна Таджикистана.

В рамках Программы по трудоустройству и занятости населения в Таджикистане ТИКА осуществила 15 проектов. Так, в центре образования взрослых города Душанбе были учреждены и оборудованы классы по сварке, организованы курсы кулинаров и официантов, а в Матчинском районе реконструировано здание лицея аграрной промышленности.

В сфере здравоохранения ТИКА в Таджикистане поддержала 46 проектов: Реабилитационный Центр для инвалидов в Национальном медицинском центре «Шифобахш», Республиканский научный центр детской онкологии, больницы в районах Джами, Вахдат, Турсунзаде, сельские амбулатории в Шахринаве и ряде других районов.

Координатор проектов ТИКА в Таджикистане Тарик Мете Asia-Plus

Коллектив инфекционного отделения Центральной городской больницы Турсунзаде выразил благодарность ТИКА за ремонт и предоставленное оборудование.

Заведующий взрослым отделением инфекционной больницы Усмонкул Аслонов доволен ремонтом не только палат и подсобных помещений, но и лестниц. "Мы восхищены качеством ремонтных работ. Скоро сюда перевезут больных с нижних этажей. Спасибо турецкому агентству за эту работу", - благодарит спонсоров врач.

Кроме того, ТИКА реализовала в Таджикистане 28 проектов в сфере культуры. Среди них Тарик Мете особо отметил ремонт здания Национального музея древностей Таджикистана и проведение международного симпозиума, посвящённого Руми.

Еще 59 проектов осуществлены в области совершенствования институтов центральных и местных органов власти – отремонтировано здание Общества Красного Полумесяца Таджикистана, конференц-зал МИД республики, оказана техническая помощь ряду министерства и ведомств.

При поддержке ТИКА в Таджикистане также было реализовано 12 проектов по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от стихийных бедствий.

Турецкое управление по сотрудничеству и развитию при аппарате премьер-министра Турции (ТИКА) было основано в 1992 году с целью предоставления технической помощи развивающимся странам и развития с ними отношений в сфере экономики, торговли, техники, культуры, образования и социального развития с помощью проектов и программ ТИКА.

В проекты ТИКА входят 59 стран мира, в том числе и Таджикистан.

В предоставлении технической помощи и реализации проектов сотрудничества, ТИКА придает особое значение национальным достоинствам, социальным и культурным особенностям страны и использованию опыта этих стран. Среди проектов стран-получателей предпочтение отдается проектам в сфере развития человеческих ресурсов и предоставления технической помощи.

Проекты и программы, осуществляемые Управлением ТИКА можно разделить на две части. Это – техническая помощь и сотрудничество. ТИКА продолжает свою деятельность, оказывая социальную, финансовую и в основном техническую помощь. Техническая помощь заключает в себе тренинг-программы, предоставление оборудования и услуг специалистов. Кроме того, ТИКА продолжает реализовывать проекты по сотрудничеству, целью которых является развитие двусторонних отношений в сфере культуры.

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