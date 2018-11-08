6 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Как и ожидали аналитики, демократы завоевали большинство в Палате представителей, а республиканцы сумели сохранить его в Сенате. На губернаторских выборах демократы, по предварительным данным, получили шесть новых кресел, сообщает Медуза.

Трамп сдержан, но доволен

Голосование, которое проходит через два года после избрания президента, довольно часто заканчивается поражением его партии — так было, в частности, в 2010 году после прихода к власти Барака Обамы. Однако Дональд Трамп добавил драматическую ноту в кампанию, назвав выборы «референдумом о доверии» ему самому и призвав избирателей голосовать так, как если бы в бюллетене была его фамилия.

Итоги выборов Трамп назвал «огромной победой», но, как отмечает The New York Times, в остальном был «нехарактерно сдержан». В аппарате лидера фракции демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси сообщили, что президент звонил ей с поздравлениями. Сама она пообещала, что завтра наступит «новый день в истории Америки», когда будет «восстановлен конституционный контроль и сбалансированы действия администрации Трампа».

Тем не менее, у президента США есть основания быть довольным, поскольку итоговый успех демократов оказался не таким впечатляющим, как многие ожидали. В частности, проиграли сенаторы-демократы Джон Доннелли из штата Индиана, Хейди Хейткемп из Северной Дакоты и Клэр Маккаскилл из Миссури. Первым сенатором-женщиной от штата Теннеси стала республиканка Марша Блэкберн.

Неоднозначно в США восприняли итоги голосования в Техасе. Там влиятельный сенатор-республиканец Тед Круз лишь на несколько процентов опередил восходящую звезду Демократической партии Бето ОʼРурка. С одной стороны, такой результат демократа в штате, традиционно считающемся крайне консервативным, — сам по себе большой успех, который заставил говорить об ОʼРурке как о потенциальном кандидате в президенты в 2020 году. С другой, внимание к кампании ОʼРурка было приковано по всей стране, он сумел собрать наибольшее количество пожертвований, но все равно не смог победить оппонента.

Стратегия демократов себя оправдала

Демократы потерпели поражение еще в нескольких южных штатах. Так, Эндрю Гиллому не удалось стать первым чернокожим губернатором Флориды, а Стэйси Абрамс — Джорджии. Компенсируют эти неудачи победы на губернаторских выборах в Мичигане и Канзасе, где в 2016 году избиратели активно поддержали Трампа. Еще одним личным поражением президента считают переизбрание сенатора-демократа Джо Манчина в Западной Виргинии.

В новом составе Палаты представителей будет 100 женщин — это рекордный показатель в американской истории. Аналитики считают, что в целом ставка демократов на женщин, молодежь и меньшинства, прежде всего, испаноязычных американцев, себя оправдала. Правильно, по мнению экспертов, было и то, что Демократическая партия сосредоточилась не на критике провокационной риторики Трампа, а на конкретных вопросах, таких как образование и здравоохранение.

Импичмент Трампа снят с повестки дня

Контроль над Сенатом обещает Трампу относительную свободу в назначении чиновников исполнительной власти. Даже потеря республиканцами Палаты представителей должна, по мнению экспертов, сыграть ему на руку. Теперь партия еще больше привязана к Трампу, ведь многие уже победившие кандидаты ассоциируются лично с ним. Позицию нового лидера оппозиции Трампу внутри Республиканской партии прочат Митту Ромни, сенатору от штата Юта, который в 2012 году выдвигался в президенты. Предполагается, что критика в адрес президента со стороны республиканцев станет менее острой, поскольку у партии нет другого варианта, кроме как сплотиться в борьбе с демократами.

Демократическое большинство в Палате представителей может запустить процедуру импичмента Трампа, но без поддержки сенаторов завершить ее отстранением президента будет невозможно. В день выборов Нэнси Пелоси заявила, что импичмент не входит в повестку дня демократов на ближайший год.

Ситуация, при которой ни у одной из партий нет полного контроля над исполнительной и законодательной ветвями власти США, больше всего устраивает инвесторов, пишет Reuters, поскольку в таком случае снижается риск каких-либо резких шагов.

Демократы постараются ужесточить политику в отношении России

Во внешней политике демократы расходятся с администрацией Трампа почти по всем ключевым вопросам, кроме политики в отношении Китая. По мнению Reuters, это значит, что не стоит ждать окончания торговой войны с этой страной, хотя новый состав Палаты представителей постарается ослабить ее в отношении других стран, прежде всего европейских.

Демократы выступают за более жесткую политику в отношении России, Саудовской Аравии и Северной Кореи, но не поддерживают выход СШАиз ядерной сделки с Ираном. Это может стать предметом торга между сторонами. Как считают эксперты Reuters, Палата представителей потребует от администрации Трампа обнародовать детали недавних переговоров президента с Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным, о которых почти ничего не сообщалось ранее.

Демократы будут максимально продвигать расследование российского вмешательства в президентские выборы 2016 года и постараются использовать каждый новый вскрывшийся факт для того, чтобы усилить давление на Москву, в том числе путем санкций.