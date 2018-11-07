Сегодня в Таджикистане отмечают День театра. В честь праздника в Театре оперы и балета имени Айни сегодня вечером состоится концерт с участием представителей всех театров столицы, которые покажут отрывки из спектаклей из своего репертуара.

О сегодняшнем таджикском театре мы коротко поговорили с театральным критиком, координатором общественных программ Культурного Центра «Бактрия», членом международной конфедерации журналистов, писателем Амаль-Ханум Гаджиевой.

- Как вы оцениваете актуальность театров в современном Таджикистане?

- Во-первых, хочу поздравить с этим днем всех ценителей театрального искусства и вообще всех жителей страны. Театры актуальны всегда и везде. И мы не являемся исключением. О том, как население относится к этому искусству, можно судить по заполняемости залов. Тенденция такова, что в последнее время аншлаги не редкое явление. Да, да аншлаги, особенно на премьеры. Несмотря не стереотипы, в Таджикистане любят театры и с удовольствием их посещают.

Театр оперы и балета имени Айни Фото Asia-Plus

- Какая постановка Вас удивила, ну или запомнилась за последнее время?

- Я была в театре Маяковского на театральной постановке «Бунт невесток». Знаете, я была в восторге. Меня поразил профессионализм молодых актеров. Столько талантов. И радость от того, что от начала до конца это наш спектакль.

«Бунт невесток» поставлен на сцене театра имени Маяковского в честь народной актрисы Таджикистана Мутабар Иброхимовой. В свое время Муттабар Иброхимова долгие годы на сцене театра имени Камоли Худжанди в Худжанде исполняла главную роль «Фармон-биби» в спектакле «Бунт невесток». Спектакль «Бунт невесток» создан по пьесе узбекского драматурга Саида Ахмада.

- Что бы Вы пожелали нашим театрам…

- Театр очень важный институт воспитания подрастающего поколения, приобщения ребенка к искусству. Поэтому хотелось бы, чтобы министерство образования и науки добавило в учебные планы регулярное посещение детьми театров. Театралами становятся с детства и походы в эти храмы культуры считаются во всем мире обязательным элементом формирования полноценного современного человека.

Афиша театра им. Маяковского Фото Asia-Plus

День таджикского театра отмечается с 1997 года. 7 ноября 1929 года в Душанбе был основан первый республиканский театр, которому впоследствии было присвоено имя Абулкосима Лохути.

По данным Минкультуры республики, на сегодняшний день в стране насчитывается 16 профессиональных театральных коллективов.

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