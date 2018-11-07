Катарская компания Qatari Diar, строящая городок «Диёри Душанбе», заинтересована в участии в других инвестиционных проектах в Таджикистане.

Генеральный директор Qatari Diar Абдулло ал-Аттия на встрече с руководством Госкомитета по инвестициям и управлению госимущества РТ в конце прошлой недели заявил, что компания намерена достроить этот городок, а также рассматривает свое участие в реализации других инвестиционных проектов на территории Таджикистана.

По данным Госкоминвеста, строительство городка «Диёри Душанбе» началось в октябре 2012 года. Полностью завершить возведение объектов на территории этого города планируется к 2023 году.

"Диери Душанбе" Фото SkyscraperCity

Общая площадь строительства городка, который возводится вдоль берега озера Джавонон в центре Душанбе, составит 68 тыс. кв. метров.

Общая сумма проекта составит $300 млн. Проект финансируется государством Катар посредством катарской инвестиционной компании в области недвижимости «Ад-Диёр».

Проект предполагает строительство комплекса из пяти многоэтажных жилых домов, трех зданий бизнес-центров, одного пятизвездочного отеля, а также строительство торговых, спортивных и культурно-развлекательных комплексов.

В первой фазе проекта здесь построены один жилой комплекс и административное здание, на которые было потрачено $65 млн.

Холдинг QATAR DIAR принадлежит государственному инвестиционному фонду Катара (Qatar Investment Authority). Компания реализует проекты общей стоимостью $60 млрд. в 35 странах мира.

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