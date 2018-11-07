Узбекская певица Фируза Джуманиезова выпустила клип с попурри из песен на таджикском языке.

Певица на фоне Крепости Арк в Бухаре исполнила три знаменитые в Таджикистане песни – «Сири дил», «Чашми дилбар» (ее пели дуэтом известные таджикские исполнители Мукаддас Набиева и Точиддин Мухиддинов), а также песню «Дидан мазза дорад» на хорезмский мотив.

Феруза Джуманиязова – узбекистанская певица - популярна в Среднем Азии. Поп певица поёт песни на узбекском, таджикском, азербайджанским, казахском, афганском языках.