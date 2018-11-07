В Душанбе в возрасте 63 лет скончался глава ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Алимурод Исломзода.

Накануне, 6 ноября, Алимуроду Исломзода стало плохо. Родные вызвали скорую, врачи которой госпитализировали его.

«Он скончался по дороге в больницу», - сообщили в ГУП ЖКХ.

По данным источника, никаких заболеваний, насколько он знает, у него не было, и что стало причиной смерти он сказать не может.

Алимурод Исломзода возглавлял «Жилищно-коммунальное хозяйство» с 2010 года. До этого он был председателем Восейского района Хатлонской области.ъ

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus