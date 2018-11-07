В отелях, хостелах и гостевых домах республики в скором времени появится национальный вид завтрака. С данной инициативой выступила Ассоциация поваров Узбекистана, передаёт Nuz.uz.

Каймак, лепешка, самса, сезонные фрукты и овощи, чай, навват, орехи сухофрукты и традиционные сладости – все эти позиции планируется включить в стандарт «узбекский завтрак» и сделать его настоящим брендом по типу турецкого, английского или французского.

«У нас есть свои традиции также как у англичан или турков. Что издавна было на столе ранним утром в узбекской семье – каймак и лепешка с ароматным сладким чаем. Это как основа. Так появилась идея внедрить в отелях стандарт «узбекский завтрак». В зависимости от региона стандарт будет дополняться разными видами лепешек, самсой, или иными блюдами, которые в конкретной области принято подавать на завтрак. Так, к примеру, в Ферганской долине на завтрак подают маставу. Все эти особенности мы будем учитывать и формировать стандарт «узбекский завтрак», - рассказал председатель Ассоциации поваров Узбекистана Акбар Умаров.

Пока создание стандарта национального завтрака на стадии обсуждения. В крупных отелях «узбекский завтрак» будет не единственным. В меню отечественных гостиниц в скором времени появятся не только традиционные и широко известные завтраки англичан и французов, но и скажем корейские, испанские или индийские. Местные повара, в свою очередь, раскроют коллегам из других стран секреты «узбекского завтрака».

Акбар Умаров считает, что внедрение национальных завтраков для крупных отелей станет изюминкой, а региональным еще и поможет сэкономить бюджет. Поскольку традиционный завтрак достаточно недорогой, но при этом вкусный и питательный. На данный момент планируется рекомендовать стандарт национального завтрака всем отелям, хостелам и гостевым домам независимо от звездности.

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