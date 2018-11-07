Организация Объединенных Наций в Таджикистане отмечает 70-ю годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека.

В рамках приуроченных к этой дате мероприятий, в Таджикистане ООН проведет кампанию по повышению осведомленности о защите прав человека «Ваши права - Ваши возможности».

Она будет длиться с 9 ноября по 10 декабря 2018 года, и стартует с пресс-конференции.

На пресс-конференции 9 ноября будет представлен план ООН в реализации 30-дневной кампании «Ваши права-ваши возможности», которая включает в себя совместные мероприятия, проводимые ООН, государственными партнерами и общественными организациями.

Во встрече со СМИ примет участие Постоянный Координатор ООН в Таджикистане Пратибха Мехта .

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