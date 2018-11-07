Встреча «московского формата» по Афганистану состоится в столице России 9 ноября, сообщается на сайте МИД РФ.

В сообщении отмечается, что приглашения на мероприятие получили власти Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, КНР, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США.

Отмечается, что глава Афганистана Ашраф Гани решил направить на заседание делегацию Высшего совета мира этой страны. На открытии запланировано выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

08:08 5 ноябр

МИД России: Консультации по Афганистану в Москве пройдут с участием «Талибан»

Ранее сообщалось, что во встрече впервые примут участие представители запрещенного в России движения «Талибан».

Между тем, 6 ноября Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Афганистан. О его визите ранее не сообщалось, передает Eadaily.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг находится в настоящий момент с визитом в Исламской Республике Афганистан. Его сопровождают начальник Военного комитета НАТО Стюарт Пич и командующий Объединенными силами НАТО в Европе Кёртис Скапаротти.

Столтенберг проведет встречи с президентом Афганистана, членами правительства и представителями гражданского общества. Кроме того, Столтенберг встретится с командующим миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» Скоттом Миллером, старшим гражданским представителем НАТО Корнелиусом Циммерманом и военным персоналом миссии.

По информации дипломатических источников, основными темами для обсуждения Столтенберга с властями Афганистана являются расширение миссии инструкторов и советников НАТО, переговоры с талибами и финансирование афганской армии, на которое требуется более $ 4 млрд в год.

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