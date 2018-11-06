На этой неделе мы расскажем вам истории о том, с какими проблемами и закостенелыми устоями следует бороться, если ты мужчина и любишь танцевать; что знают в Ташкенте о Мирзо Турсунзаде и покажем единственное женское медресе в Таджикистане – Мадрасаи Оим.

Совсем недавно мы вам рассказывали историю самого молодого балетмейстера Таджикистана Нодиры Якубовой, которой пришлось пройти через многое, чтобы добиться успеха. Если вы помните, она жаловалась на то, что в Таджикистане нередко относятся предвзято к танцовщицам. Так вот, наш новый выпуск теперь посвящается мужчинам в балете.

Мы недавно сходили в гости к Мухаммаду Азимзода – молодому и достаточно известному артисту балета в Таджикистане, который поведал нам о том, как развивается этот вид искусства в нашей стране.

История выйдет уже завтра.

После вас ожидает видео из Ташкента. Еще в декабре прошлого года, если вы помните, в СМИ писали о том, что в ташкентском метро хотят открыть новую станцию, которой дадут имя известного таджикского поэта и Героя Таджикистана Мирзо Турсунзаде.

Мы решили поехать в этот прекрасный город и спросить у местных жителей, знают ли они кто он такой. Результат опроса нас немного удивил. Почему, узнаете уже в четверг.

А завершим эту неделю выпусков сюжетом про единственное женское медресе в Таджикистане – Мадрасаи Оим, которое расположено в Канибадаме.

Там, естественно, девушки уже давно не обучаются – аж с начала XIX века, но нам все равно хотелось бы рассказать вам немного об этом объекте. Хотя бы потому, что в Центральной Азии Мадрасаи Оим является вторым по размеру учебным заведением, которое предназначалось исключительно для девочек. Первое подобное медресе, тоже историческое, находится в Бухаре.

История выйдет в пятницу.

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