АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Театре оперы и балета им. Айни отметят День таджикского театра и 80-летие композитора Фоттахо Одинаева. В программе короткие сценки их спектаклей театров, а также концерт. Начало в 17.30

- Состоятся матчи 20-го тура чемпионата Таджикистана по футболу среди команд высшей лиги. Встречаются «Панджшер» – «Баркчи», «Истиклол» – ЦСКА «Памир», «Хатлон» – «Худжанд», «Куктош» – «Регар-ТадАЗ». Начало всех матчей – в 14:00 часов по душанбинскому времени.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 НОЯБРЯ

День таджикского театра.

1929 – Открылся первый таджикский профессиональный театр – ныне Государственный академический театр драмы имени А.Лохути.

1929 – Приступил к работе Душанбинский полиграфкомбинат.

1937 - Открылся Таджикский государственный русский драматический театр им. В. Маяковского.

1959 - Приступила к работе Душанбинская телестудия.

2001 - В Душанбе состоялось официальное открытие дипломатической миссии Французской Республики в РТ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7 НОЯБРЯ

1414-1492 года – родился поэт и ученый Абдурахман Джами.

1917-1997 года – родился ученый-фольклоровед, поэт, профессор Вохид Асрори.

1917-1995 года – родился журналист Назаршо Исломов

1930 года – родилась певица, Народная артистка Таджикистана Муслима Бакиева.

1933 года – родился географист Чунайдулло Исматов

1934 года – родился ученый-философ, директор института философии и права АН РТ академик Мусо Диноршоев

1937 года – родился актёр и режиссёр Хабибулло Абдураззоков

1940 года – родился поэт, государственный деятель Усмон Назир (Оташ).

1950 года – родился диктор Абдурашид Хучамкулов

1951 года – родился писатель Абдурофеъ Рабиев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем колебание от 12-17 тепла до 7-12 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем колебание от 6-11 тепла до 3-8 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем колебание от 14-19 тепла до 11-16 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем колебание от 10-15 тепла до 6-11 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -3+2, днем 7-12 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, днем -1+4.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем колебание от 13-18 тепла до 10-15 тепла, в горах ночью -4+1, днем колебание от 10-15 тепла до 6-11 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 9-11 тепла.