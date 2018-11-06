Разбираемся, почему услуги психологического консультирования в стране, это скорее дикость, чем норма, и почему бабушкин совет или разговор по душам с другом, совсем не замена опытному профессионалу.
Почему психологи нынче не в цене?
Речь, конечно, идет о Таджикистане и некоторых других постсоветских странах, потому как на Западе обращение за помощью к профессиональному психологу давно не является чем-то из ряда вон выходящим. Там это даже престижно.
Нам же тяжело решиться на такой кардинальный шаг. Кто-то так и откладывает его на всю жизнь, кто-то обращается за помощью только тогда, когда ситуация выходит из-под контроля. Ну, а кто-то до конца своих дней остается уверенным, что психология, это не наука вовсе, а баловство, поэтому даже не рассматривает вариант похода к психологу, как способ разрешения своих проблем.
Во-первых, в Таджикистане всегда было заведено обращаться за советом к старшим или к другу, молиться или идти к фолбину (гадалке), а сейчас ещё модно писать анонимные посты в общедоступных группах в социальной сети Facebook.
- Мы не приучены посещать психолога в трудные минуты. Нашему населению кажется это диким, неприемлемым. Вспомните поговорку, что не стоит выносить сор из избы, рассказывать чужим людям о своих проблемах, да ещё платить за это деньги. Гораздо легче анонимно рассказать о своей проблеме в соцсетях, и ждать, что 500 человек прокомментируют его пост. Они ждут готового совета от чужих людей, которые не знают всех тонкостей ситуации, - говорит дипломированный психолог, основатель первой частной психологической консультации в Таджикистане «Азбука личности» Наргис Тоймастова. - Я часто слежу за комментариями, и к сожалению, могу сказать, что «советчики» только усугубляют ситуацию. Кто-то жалеет автора поста, кто-то пишет: «Сама виновата», «Терпи», «Молись»… Такие комментарии могут привести к непредсказуемым последствиям потому, что не все люди одинаково воспринимают одну, и ту же информацию. Сангвиник по темпераменту, может быть, прочитает, рассмеется и забудет, а вот меланхолик может ещё глубже уйти в себя.
Во-вторых, население мало информировано о психологической помощи, его обязанностях и задачах. Очень часто психолога путают с психиатром, имеющим высшее медицинское образование, и работающим исключительно с людьми, имеющими проблемы психического здоровья. Поэтому и боятся идти, чтобы никто ненароком не подумал, что ему светит психбольница. На самом же деле, психологи работают только со здоровыми людьми, которым нужна моральная поддержка.
Почему ходить к психологу - это нормально?
Практически все мы на протяжении жизни попадаем в сложные ситуации, проблемы наслаиваются друг на друга, и мы оказываемся не в состоянии справиться с ними самостоятельно. За поддержкой можно пойти, конечно, к маме или другу, а иногда это даже работает. Но это не надежная альтернатива психологу, хотя бы потому, что они эмоционально реагируют на ситуацию, и подсознательно встают на сторону «своего».
- На первой же консультации мы заключаем некий устный контракт, когда психолог проговаривает с клиентом правила сотрудничества. Во-первых, мы говорим, чтобы они не надеялись на готовые советы, и, во-вторых, что ему придется работать, и выполнять домашнее задание, – говорит Наргис Тоймастова.
В каких случаях надо обращаться к психологу?
Если, несмотря на то, что в жизни все хорошо, ты чувствуешь внутренний дискомфорт, или же тебя гложет чувство стыда, вины или сильной обиды, которые отравляют изнутри. Если по натуре ты интроверт, ты не сможешь разговаривать с близкими о том, что тебя беспокоит. В общем, к психологу можно и нужно идти тогда, когда тебе что-то мешает двигаться вперед, жить полноценной и качественной жизнью. Также психолог может помочь парам, у которых происходит разлад в семье, родителями и детям, свекровям и невесткам.
Количество консультаций зависит от многих факторов, и в том числе от сложности ситуации клиента, его психоэмоционального состояния, его готовности услышать себя и работать над собой, не перекладывая ответственность на других, в частности, на психолога. Возможно, это будет всего одна встреча, и человек найдет ответ на волнующий его вопрос, возможно, что для этого потребуется три консультаций, а возможно и больше.
- Когда при обращении человек говорит, что у его ребенка проблемы, не понимают, что с ним происходит, я обычно начинаю сеанс с 15-ти минутной бесплатной диагностики самих родителей, – говорит Наргис. - Например, был в моей практике случай, когда ребенок подросткового возраста убегал из дома, не слушал родителей. Оказалось, что из-за сильной занятости они уделяли ему мало времени, и подросток решил, что никому не нужен, что его не любят. Таким образом, он решил привлечь на себя внимание родителей. Был ещё такой случай, четырехлетний мальчик перестал говорить. Причина крылась в том, что родители постоянно ругались, и находились на стадии развода. Ребенок сильно переживал, замкнулся, перестал разговаривать.
Куда можно обратиться, если понадобилась помощь психолога?
В столице работает несколько международных проектов, в рамках которых оказывается психологическая помощь определённым слоям населения – женщинам, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, людям с ограниченными способностями и т.д.
Например, в социальном кафе «Чатр», в консультативном Центре «Умед», в ресурсном центре при Комитете по делам женщин, в ЗАГСах Душанбе в рамках проекта PDV Gopa, кабинетах УДМ (услуги дружественной молодежи) на базе 1, 3, 5, 8, 10 столичных поликлиник, и городского Центра репродуктивного здоровья, в частной консультации «Азбука личности». Также есть психологи, консультирующие по принципу сарафанного радио на дому.
Прежде, чем обратиться к тому или иному специалисту, поинтересуйтесь его компетентностью. Обязательно спросите, где он учился, какой имеет диплом или сертификат, дающий ему право консультировать, а также, сколько часов консультирования имеет за плечами.
В рамках консультаций, финансируемых международными организациями, приемы проводятся бесплатно. Правда, работают они только с уязвимыми слоями населения.
По словам Наргис Тоймастовой, ценообразование в частных консультациях, тема больная. В «Азбуке личности», например, стоимость консультации договорная, от 50 до 100 сомони.
- Людям порой, и это не по карману. По сути, это символическая цена, которая не окупает сопутствующие расходы предпринимателя – налоги, арендную плату, коммунальные услуги, а также оплату услуг супервизора, являющегося психологом психолога, который предотвращает профессиональную деформацию или выгорание специалиста, замечает она.
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