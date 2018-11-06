Еще несколько предприятий и других объектов социального значения открыл сегодня в Дангаре президент страны Эмомали Рахмон.
В рамках своей рабочей поездки в Дангаринский район глава республики принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию первой очереди предприятия «Фарм Текс» (ООО).
Предприятие занимается производством первичной медицинской, косметологической и гигиенической продукции, сообщает пресс-служба главы государства.
Всего предприятие, созданное местным предпринимателем и оснащенное германским оборудованием, производит 13 наименований продукции за счет промышленной переработки хлопка – медицинский хлопок, стоматологический хлопок, тампоны, хлопковые салфетки, различные бинты и лейкопластыри.
Здесь же Эмомали Рахмон положил начало строительству второй очереди предприятия «Фарм Текс», которая займется производством средств личной гигиены – от бинтов и тампонов до подгузников.
Затем с участием президента состоялось официальное открытие совместного таджикско-китайского предприятия «Муосир», которое занимается производством оборудования по прокладке тоннелей, бурению скважин, добыче полезных ископаемых.
В кишлаке Паркамчи Дангаринского района сегодня президент открыл общеобразовательную школу №27 и Центр здоровья.
Новое 3-этажное здание учебного корпуса школы, рассчитано на обучение 960 учеников в две смены.
Центр здоровья расположился рядом со школой и построен усилиями местных жителей. В одноэтажном здании Центра расположены кабинет для проведения обрезания мальчиков, родильное помещение, процедурная, приемная для больных.
В этом же кишлаке президент ознакомился с деятельностью коммерческого производственного кооператива «Рахмон Футур», занимающегося выращиванием зерновых, животноводством и садоводством.
Здесь же глава государства принял участие в закладке нового фруктового сада, плоды которого в будущем планируется экспортировать за рубеж.
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