В министерстве здравоохранения и социальной защиты населения РТ в субботу, 3 ноября, состоялось собрание руководителей министерства во главе с министром Насимом Олимзода с участием руководителей городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Душанбе и подстанции скорой медицинской помощи медкомплекса «Истиклол» г. Душанбе.

"Собрание было созвано в связи с происшествием, которое случилось 2 ноября и свидетелем которого стал журналист «Азия-Плюс", - говорится в официальном письме, которое Минздрав отправил «АП» в ответ на материал «Скорая едет час, а к нетрезвым не едет вообще», который был опубликован по данному факту на сайте «АП» в тот же день.

«По итогам встречи было решено предпринять по отношению к двум дежурным бригады скорой помощи медицинского комплекса «Истиклол» г. Душанбе строгое административное наказание. Оба врача по приказу были освобождены от занимаемых должностей», - говорится в письме.

Напомним, что в пятницу под мостом между ГЖК «Шарки озод» и заправкой «Сим-Сим» был найден мужчина, которому требовалась медицинская помощь. Бригада врачей прибыла на место происшествия спустя час после первого вызова в диспетчерскую скорой помощи.

По словам врачей, мужчина находился в нетрезвом состоянии, но жизненно необходимые показатели были в норме. Поэтому, они его не собирались везти в больницу.

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