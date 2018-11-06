Сегодня, 5 ноября, президент страны Эмомали с рабочей поездкой выехал в Дангаринский район Хатлонской области.

Сразу после церемонии встречи в аэропорту, глава государства поехал открывать новые объекты.

Первым объектом стало новое здание медицинского колледжа Дангары.

Фото пресс-службы главы государства

В двух пятиэтажных зданиях колледжа смогут обучаться 1510 студентов. На открытии было отмечено, что строительство колледжа началось в 2015 году по заказу Дирекции строительства государственных объектов Исполнительного аппарата президента РТ.

Помимо оборудованных всем необходимым аудиторий, в колледже есть электронная библиотека на 70 мест и читальный зал на 60 мест, спортивный комплекс и столовая.

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Затем глава республики принял участие в открытии второй очереди Текстильного комплекса ЗАО “Джунтай-Дангара Син Силу Текстиль”

Было отмечено, что в строительство второй очереди были вложены прямые инвестиции, а работой здесь обеспечены 200 человек.

Производственная мощность составляет второй очереди составляет около 15 тыс. тонн промышленной переработки хлопка-волокна и 12 тыс. тонн пряди в год.

“Джунтай-Дангара Син Силу Текстиль” является объектом сотрудничества с инвесторами из Китая.

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Было отмечено, что продукция комплекса экспортируется в Россию, Китай, Турцию, Беларусь и Кыргызстан. Кроме того, нитью обеспечиваются текстильные предприятия.

Для выращивания сырья для этого текстильного комплекса решением правительства выделено 15 тыс. га земли, а в Дусти и Дангаре запущены хлопкоочистительные предприятия.

Там же Эмомали Рахмон дал старт строительству новых цехов, в частности по производству и покраске тканей. Ожидается, что цеха будут запущены в сентябре 2021 года.

Первая очередь “Джунтай-Дангара Син Силу Текстиль” производственной мощностью 10 тыс. хлопка-волокна была открыта в августе 2016 года.

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