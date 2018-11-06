Узбекский спортивный функционер Гафур Рахимов избран президентом Международной ассоциации любительского бокса (АИБА), сообщает официальный сайт этой организации.

Кандидатуру Рахимова, который с начала этого года являлся и.о. президента АИБА, поддержали 86 делегатов из 137. Вторым кандидатом был глава Азиатской конфедерации бокса Серик Конакбаев из Казахстана, который был допущен к выборам после вмешательства Спортивного арбитражного суда.

Ранее МОК, проводящий в данный момент расследование в отношении АИБА, рекомендовал Гафурову не баллотироваться на пост президента, так как его подозревают в связях с организованной преступностью. После избрания Гафуров пообещал уйти в отставку, если это позволит избежать исключения бокса из программы Олимпийских игр.

Также на конгрессе были приняты изменения в количестве весовых категорий. На Олимпиаде-2020 в Токио мужчины будут соперничать в восьми весовых категория — до 52 кг, 57 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг и свыше 91 кг, а женщины в пяти — до 51 кг, 57 кг, 60 кг, 69 кг и 75 кг. В мужском олимпийском турнире примут участие 214 спортсменов, а в женском — 72 спортсменки.

Установлен и лимит для боксеров-профессионалов на участие в Олимпийских играх. Теперь к участию будут допускаться спортсмены, имеющие не более пятнадцати профессиональных боев.

Узбекскому предпринимателю Гафуру Рахимову – 67 лет. В детстве он учился в спортивной школе-интернате в секции бокса.

В 1975 году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт по специальности инженер-экономист. После окончания вуза долгие годы работал в министерстве торговли Узбекистана, параллельно был тренером по боксу ЦСО «Динамо».

В годы независимости занимался основанием экспортно-импортной компании совместно с европейскими деловыми партнерами. В 1998 году вошел в исполком Международной федерации любительского бокса. В 2010 году на Конгрессе АИБА избран на пост Президента Азиатской Конфедерации.

В феврале 2012 года Мифин США назвал Гафура Рахимова в качестве одного из руководителей объединенной преступной группировки «Братский круг» и лидером узбекской наркоторговли.

В октябре 2018 года Гафур Рахимов заявил, что старшая дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара и ее союзники представили ложные обвинения в связях предпринимателя с преступными организациями, из-за чего Минфин США включил Рахимова в "черный список".

"Решение включить меня в список санкций американского Минфина стало следствием давления и репрессий со стороны режима диктатуры бывших властей Узбекистана. Гульнара Каримова и ее окружение просили, чтобы мои компании финансировали их проекты, но я отказался. Тогда на меня начали давить, в попытке уничтожить мой бизнес представили в департамент Казначейства США ложные сведения о связи с преступными группировками. В те времена Гульнара Каримова имела большое влияние в стране, поэтому в 2010 году мне с семьей пришлось покинуть родину ради собственной безопасности", - рассказал он в интервью сайту Around the Rings.

Теперь Рахимов пытается добиться исключения своего имени из "черного списка" Минфина США. По словам бизнесмена, это очень сложный процесс, но его адвокаты добились значительных успехов и "ошибка" будет исправлена в течение следующих трех-шести месяцев. Важную роль в процессе играет и позиция правительства Узбекистана.

В сентябре 2018 года в адрес исполнительного комитета AIBA и ее комитета по этике было направлено письмо за подписью вице-премьера республики Ачилбая Раматова, в котором говорится, что "любые утверждения о прошлой преступной деятельности Гафура Рахимова базируются на необоснованных доказательствах и являются несправедливыми". Более того, в документе подчеркивалось, что если в ноябре на конгрессе боксерской ассоциации Рахимова изберут президентом спортивной организации, то правительство Узбекистана окажет функционеру всестороннюю поддержку.

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