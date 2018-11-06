В Таджикистане 6 ноября отмечается День конституции, который согласно Закону РТ «О праздничных днях» считается выходным днём.

В Душанбе, в честь праздника во всех парках культуры и отдыха состоятся культурно-массовые мероприятия, концерты мастеров искусств, выставки народных промыслов. Такое решение ранее было принято мэром города Рустамом Эмомали.

Мэр Душанбе поручил также выделить порядка 11 тыс. сомони для проведения в столице 5 ноября научно-теоретической конференции «Конституция - первоисточник независимости нации».

Также решением управления образования Душанбе среди старшеклассников столичных общеобразовательных школ будет проведен конкурс сочинений на тему «Конституция Таджикистана в судьбе моего поколения». Победители конкурса будут поощрены памятными подарками.

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