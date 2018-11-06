От удара машину буквально разнесло и перекорежило

Два гражданина Таджикистана погибли, двое получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 2 ноября недалеко от Москвы в Чехово, сообщает портал Чехов-Вид.ру.

Водитель за рулем автомашины ВАЗ 2114 с тремя пассажирами в салоне не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где в это время ехал небольшой грузовик Mitsubishi Fuso.

«Удар был настолько сильный, что ВАЗ буквально разнесло и перекорежило. А грузовик перевернулся и съехал в кювет», – отмечается в сообщении.

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Двое из легкового автомобиля погибли на месте, двое – получили травмы. Оба погибших и пострадавшие – граждане Республики Таджикистан. Они ехали из аэропорта «Домодедово». Погибшие - 20-летний Иброхим Саидов и 43-летний Саидбурхон Самиров.

По какой причине произошёл выезд на встречную полосу – устанавливают сотрудники ГИБДД, подчеркивается в сообщении.

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