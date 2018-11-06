Жители дома «Книжный мир» и ООО «Шахри зебои мо» пришли к взаимному согласию по вопросам предоставления компенсации.

После долгих споров и недопонимания ООО «Шахри зебои мо» и жители сносимого дома по улице Лохути, 4/33 («Книжный мир») достигли определенных договоренностей, сообщает ОО "Независимый центр по защите прав человека".

«В ходе дискуссий при правовой помощи Независимого центра по защите прав человека и поддержке представителей руководства местного органа государственной власти района Шохмансур стороны пришли к взаимному соглашению, что в течении двух недель, руководство и представители ООО «Шахри зебои мо» индивидуально будут исполнять взаимные условия договора о сдаче и освобождении сносимых квартир, предоставления компенсаций или предоставления жилых квадратов в новостройке», - сообщили в Центре.

Напомним, в конце сентября столичная мэрия в рамках генплана столицы дала добро на строительство многофункциональной семнадцатиэтажки на месте дома "Книжный мир". Извещение о сносе дома жильцы получили еще в конце лета. Часть жителей, получив компенсации, уже переехала на новые места, но другая часть не соглашалась с предложенными условиями.

Жителям предлагали за один квадратный метр по $600, а они требовали по $1,5 тыс.

По словам жителей, у них были претензии по многим вопросам, а самое главное, почему руководство фирмы-застройщика не встречается с жителями, не хочет выслушать их мнения, обсудить варианты.

"Практически нет никакой информации о фирме, кроме названия (ООО «Шахри зебои мо»). Нам неизвестно, какой опыт работы имеет компания, насколько она обеспечена в финансовом плане и, главное, надежна ли она", - говорил житель дома Хабибулло Рахимов.

Для выяснения всех обстоятельств и защиты своих прав жители дома обратились в Независимый центр по защите прав человека, который предоставил им адвоката Абдурахмона Шарипова.

Адвокату удалось ознакомиться с текстом постановления председателя города Душанбе №642 от 26 сентября 2018 года о предоставлении разрешения ООО «Шахри зебои мо» для строительства многоквартирных высокоэтажных жилых домов на участке земли по столичной улице Лохути.

Вторым пунктом постановления предусматривается, что ООО «Шахри зебои мо» обязано для защиты прав собственников и обеспечения социальной справедливости компенсировать вред, причиняемый собственникам жилья сносимого жилого дома и также получить согласие собственников квартир на обеспечение их временным жильем и договорами передачи прав собственности на квартиры в новостройках, зарегистрированными в органах государственного нотариата.

Но, по словам жильцов, представители первоначально не предоставили текст документа и условия.

«Представители «Шахри зебои мо» не смогли внятно объяснить условия и варианты для владельцев квартир, что привело к недоверию», - говорит жительница дома Дильбар Абдумуратова.

По словам адвоката Абдурахмона Шарипова, от имени собственников он обратился в столичную мэрию, прокуратуру, Минюст, учредителю фирмы, а также с исковым заявлением в суд столичного района Шохмансур.

«После этого, ООО «Шахри зебои мо» представила расчёты по предоставлению компенсации и условий предоставления квартир в новостройке, взамен сносимых. Но, и эти условия не были скреплены подписью и печатью руководителя фирмы, что вызвало новые претензии жильцов. Соответственно от нас последовал запрос с требованием предоставления документов, дающих полномочия представителям участвовать во всех действиях в связи с исполнением обязательств ООО «Шахри зебои мо» перед собственниками жилья», - сказал он.

В результате была назначена встреча с руководителем «Шахри зебои мо» Бахтиером Ибоуллозода. На эту встречу в офис компании пришла и часть жильцов.

«Для строительства дома имеются все необходимые разрешительные документы. Большая часть жильцов согласились с одним из предложенных нами вариантов. Но, есть и несогласные, которые настаивают на своем... Понимаю, что у них есть определенные условия, надеюсь, сегодня мы внесем ясность по каждой квартире индивидуально. Пусть каждый предоставит свои варианты, мы предложим свои, и надеюсь, вопрос будет исчерпан», - заявил руководитель фирмы.

Встреча состоялась вечером 31 октября. На эту встречу также пришли первый зампред председателя района Шохмансур, завотделом ЖКХ района и юрист районной администрации.

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В итоге стороны пришли к взаимному соглашению, что в течение двух недель «Шахри зебои мо» индивидуально будет исполнять взаимные условия договора о сдаче и освобождении сносимых квартир.

Первый заместитель главы района заявил, что лично будет контролировать этот вопрос.

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