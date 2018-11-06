Учащиеся Академии «Империя знаний» по ментальной арифметике на международной олимпиаде в Москве завоевали 28 медалей. Еще 4 медали дети получили на чемпионате Roboliga World, благодаря чему Таджикистан получил кубок Robooky.

3-4 ноября в Москве прошла олимпиада по ментальной арифметике и робототехнике и инжинирингу. На этих олимпиадах участвовали 350 детей из 10 стран мира, в том числе из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, Армении, Абхазии.

На олимпиаду Академия “Империя Знаний» отправила 33 своих лучших ментальных гениев: победителей республиканской олимпиады, которая состоялась в апреле и Международной Олимпиады GeniusKid ASIA 2018, которая прошла в лагере «Шохин» в июне этого года.

Юные арифметики 3 ноября участвовали в 9 номинациях по ментальной арифметике и завоевали 28 призовых мест: 6 золотых, 11 серебряных , 11 бронзовых медалей с учетом флеш-чемпионата.

Флеш-чемпионат традиционно проходит после самой олимпиады. На мониторе появляются пять трехзначных цифр, которые меняют друг друга каждую секунду. Дети должны успеть посчитать и записать ответ. Если ответ правильный, то участник переходит в следующий этап.

Так, Абубакр и Ёсуман Исмонзода завоевали второе и третье места флеш-чемпионата.

Теперь лучшие из лучших поедут в Малайзию на олимпиаду PAMA Global Abacus & Mental Arithmetic Association.

4 ноября также прошел чемпионат по техническому творчеству Roboliga World. В соревновании по техническому творчеству Таджикистан принял участие в трех номинациях. В результате заняли два первых, два третьих мест и поездку в Барселону.

Команда, в обязанности которой, входила построить Машину Голдберга - заняла третье призовое место.

Ирана Холматова завоевала первое место за презентацию проекта «Здание будущего города моей мечты».

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В ее задачу входило предоставить образ здания в Таджикистане в 2050 году, которое развивает зеленную экономику.

Она показала два сооружения – один из них в форме лотоса с несколькими уровнями.

На уровне земли находятся домашние животные, а на верхних уровнях разбиты фруктовые сады и орошаемые земли. Лепестки лотоса в летнее время открываются, а в зимнее - закрываются и выполняют функцию парника.

Второй презентованный ею макет был туристический комплекс в ущелье, в котором протекает река. Комплекс вырабатывает энергию, основанную на геотермальных источниках.

Также дети построили планеры - безмоторный летательный аппарат. Первое и третье места достались Таджикистану, а Мухаммаюсуф Рустамов выиграл главный приз Roboliga - путевку в Барселону.

В общем медальном зачете Таджикистан занял первое место среди 10 стран мира.

Воспитанники «Империи знаний» участвовали в олимпиаде в Москве при поддержке министерства образования и науки Таджикистана.

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