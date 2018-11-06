Национальный банк Таджикистана выпустит в обращение новые купюры достоинством 10, 20, 50, 200 и 500 сомони.

Новые купюры выпускаются в целях повышения уровня защиты национальной валюты, обеспечения экономики денежными знаками и усовершенствования их защитной степени, - говорится в сообщении пресс-служба НБТ.

В регуляторе отмечают, что бумажные купюры нового выпуска будут действовать наравне с купюрами таких же достоинств, выпущенные в 1999, 2010, 2017 годах.

«Национальный банк для транспортировки, учета и организации условий для ввода в обращение бумажных купюр 2018 года номинальной стоимостью 10, 20, 50, 200 и 500 принимает необходимые меры в соответствии с установленным порядком», - заключают в НБТ.

Отметим, последний раз новые бумажные деньги поступили в оборот год назад, с 1 сентября 2017 года. Тогда в обращение были введены новые купюры достоинством в 10, 20, 50 и 100 сомони.

Правда потом возникли проблемы с купюрами нового образца: платежные терминалы не распознавали новые купюры и не принимали их в качестве платежей.

Проблема была решена только по истечению нескольких месяцев.

Таджикские деньги

30 октября 2000 года в Таджикистане была введена новая национальная валюта – сомони. Ее предшественником с мая 1995 года был таджикский рубл.

В 2000 году один сомони был приравнен к 1000 прежних таджикских рублов. Рубл находился в обращении наравне с новой денежной единицей до 1 апреля 2001 года.

Свое название новая валюта получила от имени основателя первого таджикского государства - Исмоила Сомони, а отпечатаны деньги были в Германии.

На лицевой стороне таджикских купюр - портреты выдающихся политических и культурных деятелей, на оборотной изображены современные памятники архитектуры страны.

Национальный банк выпустил в обращение банкноты номиналом 1 (один), 5 (пять), 20 (двадцать) и 50 (пятьдесят) дирамов, а также 1 (один), 3 (три), 5 (пять), 10 (десять), 20 (двадцать), 50 (пятьдесят), 100 (сто), 200 (двести) и 500 (пятьсот) таджикских сомони.

Кроме этого, в обращении находятся монеты номинальным достоинством 1 (один) дирам, 2 (два), 5 (пять), 10 (десять), 20 (двадцать), 25 (двадцать пять) и 50 дирамов, а также монеты достоинством 1 (один), 3 (три) и 5 (пять) сомони.

В обращении также есть монеты серии 2001-2006 годов и монеты, отчеканенные в 2011 году и официально запущенные в обращение 2 февраля 2013 года.

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