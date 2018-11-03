4 ноября 1938 года постановлением Народного комиссариата земледелия Таджикской ССР был образован заповедник «Тигровая балка». Об истории, достопримечательностях и легендах, связанных с заповедником – в материале из нашего архива.

Чтобы побывать в настоящих джунглях, необязательно ехать в тропики. Может, не все знают, что джунгли есть и в Таджикистане. Да-да, не удивляйтесь — всего в двухстах километрах от Душанбе. Это 50 тысяч гектаров заповедника «Тигровая балка» - уникальной природной зоны, где уже 80 лет сохраняется бесценный генофонд животных и растений Центральной Азии. До середины прошлого столетия в «Тигровой балке» водились туранские тигры, которым заповедник и обязан своим названием. По мере уменьшения площади тугайных лесов ареал обитания тигров сокращался. Последнего тигра видели здесь в 1954 году.

В заповеднике «Тигровая балка» насчитывается свыше 450 видов цветковых растений, 600 видов беспозвоночных и 200 видов позвоночных животных.

Тугаи

Когда вы будете подъезжать к центральному въезду в заповедник, не удивляйтесь пустынной территории. Стоит, переваливаясь на ухабах, проехать совсем немного по едва заметной узкой дороге, как перед вами откроется картина, напоминающая саванну. По равнине, покрытой травяной растительностью, разбросаны деревья и кустарники. Возникает впечатление, будто вы отправились в сафари по Африке. Казалось, вот сейчас выйдут жирафы или пробежит стадо полосатых зебр. Пейзаж будет постепенно меняться, редкие невысокие деревья перейдут в густой, непроходимый лес. Это и есть тугайники, так называемые таджикские джунгли!

Раньше тугаи были широко распространены в бассейнах рек Центральной Азии, особенно на юге, на берегах Амударьи. К настоящему времени большая часть территории, занятой в прошлом тугайной растительностью, освоена под хлопковые плантации. Тугаи сохранились только здесь, в низовьях реки Вахш, да еще те, что узкой полосой тянутся по реке Амударье вдоль таджикско-афганской границы. Нигде в мире вы не найдете тугайно-пойменного ландшафта такой большой площади, как здесь. Для сравнения: заповедники в Туркменистане и Узбекистане имеют площадь от двух до пяти тысяч гектаров, а у нас – пятьдесят тысяч га!

Тарзанка

Если выехать через тугайную территорию к реке Пяндж, то можно увидеть местечко с неожиданным, странным для этих мест названием – Тарзанка. На вопрос, почему это место называется так необычно, местные егеря рассказывают, что в советское время в этих «джунглях» всю свою сознательную жизнь провел русский парень, которого прозвали Тарзаном в честь героя одноименного фильма, который был очень популярен в то время. Никто не знает, откуда он появился здесь, кто его родители. Здесь он и умер. Егеря ухаживают за его могилой.

В «Балку» нередко приезжают туристы, но на ночлег никто здесь не остается, потому что руководство заповедника не разрешает. По словам местного руководства, тут даже егерям небезопасно, не то что туристам, потому что по ночам здесь ходят кабаны и гиены. Днем, если их не потревожить, они не выходят из своего логова. А вот когда наступает темнота - это их время, время охоты. А еще здесь водится много змей. Пять лет назад здесь видели 4-метровую змею, которую прозвали местной анакондой.

Из фауны тут растет необычное дерево - сизолистный тополь. Если сорвать листик с дерева и написать на нем ручкой, то надпись сохранится, будто на бумаге. А если это попытаться сделать на листе обыкновенного тополя, то он порвется и надписи совсем не будет видно.

Есть в «Тигровой балке» и так называемая «Королевская дача». Это охотничий дом в местечке Полвон-Тугай. Рассказывают, что в 1963 году сюда на охоту приезжал король Афганистана Зохир Шах. К его приезду по распоряжению правительства была возведена дача, где он отдыхал всего лишь один раз. Но название осталось, и теперь сюда нет-нет да заезжают высокие гости вплоть до президента страны и арабских шейхов.

Заповедник или резерват?

Почему именно здесь был создан заповедник? В 1932 году в Вахшской долине работала комплексная экспедиция под руководством академика Е.Н. Павловского. Ученые-биологи, участники экспедиции, первыми предложили создать в низовьях Вахша заповедник для охраны тугаев и пустынных зон. В 1936 году была создана специальная экспедиция, которая должна была определить заповедную территорию, ее границы. По результатам обследования было принято правительственное постановление о создании заповедника «Тигровая балка». Благодаря этому мы имеем как бы эталон дикой природы Центральной Азии. Этот резерват позволил не только сохранить природу в первозданном виде, но и в течение нескольких десятилетий проводить научно-исследовательскую работу. Здесь проходили научные конференции, ученые защищали диссертации, писали отчеты, монографии, статьи. Благодаря их усилиям заповедник «Тигровая балка» стал известен далеко за пределами региона.

Следует отметить, что резерват отличается от заповедника. Резерват – это более широкое понятие, чем заповедник. Обычно резерваты создаются на основе заповедников или заказников, но у них помимо функции сохранения ландшафтов, экосистем, генетических видов есть еще несколько функций: пропаганда экологического образования, подготовка кадров в области охраны окружающей среды, проведение научных исследований и мониторинга. Обычно таким резерватам присваивается статус биосферного заповедника. Уже давно ставится вопрос о придании заповеднику «Тигровая балка» статуса биосферного, который поставит его в ряд с самыми известными природоохранными территориями мира, даст новый импульс развитию экологических исследований в Таджикистане. Ученые считают, что «Тигровая балка» является последним на планете самым большим резерватом уникальных сообществ тугайной флоры и фауны.

Из 250 видов уникальных животных, обитающих в «Тигровой балке», десятки включены в Международную красную книгу и Красную книгу Таджикистана. Это: бухарский олень, джейран, бухарский горный баран (уриал), среднеазиатская выдра, индийский дикобраз, полосатая гиена, камышовый кот, серый варан, среднеазиатская кобра, гюрза, песчаная эфа… Кроме того, на территории заповедника обитают барсуки, кабаны, зайцы-толаи, степные кошки, лисицы, шакалы, волки. Из птиц охраняются уникальный подвид фазана – таджикский черно-золотой, дрофа-красотка и пустынная куропатка. На территории заповедника есть свой фазанарий, где в неволе разводят таджикских фазанов и горных куропаток - кекликов.

Тугайные леса (тугаи) — специфическая мини-экосистема, возникающая по непересыхающим берегам рек, текущих в умеренных или субтропических пустынях. Там, где увлажненные площади значительны, тугайные леса превращаются в непроходимые джунгли, напоминающие мангровые леса. Это своего рода биологический оазис.

В зимний период на водоемах «Балки» останавливается множество водоплавающей и околоводной дичи, в том числе белые и черные аисты, бакланы, гуси, лебеди, кряковые утки, лысухи. Из пресмыкающихся водятся гюрза, эфа, кобра, варан и др.

Из копытных животных наиболее ценным видом является бухарский олень, или хангул. В тугаях «Тигровой балки» их около 170 особей. Ежегодно в мае олени сбрасывают свои рога, из них изготавливается дорогостоящее лекарство – пантокрин. Терять рога для оленя нестрашно – они быстро вырастают. В зависимости от возраста на рогах увеличивается количество ветвей. Основное поголовье оленей держится на юге заповедной территории - в окрестностях Голубого затона, озера Халкакул и Пионерских озер. Кстати, раньше здесь было 15 озер, но из-за засоленности почв четыре из них высохли. Здесь водится хищная рыба-змееголовка, поедающая мальков местных видов рыб. По рассказам специалистов Госучреждения особо охраняемых природных территорий, этот вид агрессивной хищной рыбы был случайно завезен в Центральную Азию из Китая в 1964 году вместе с мальками белого амура. В местных водоемах обитает 20 видов рыб. Самая распространенная – сазан, вес некоторых экземпляров достигает иногда восьми килограммов. Обычен в озерах и сом. Его вес, по словам специалистов, доходит до 200 кг!

Пири джангал

Удивляют различные байки и легенды о «Балке». Местные жители считают, что в месте изгиба реки Пяндж, там, где она сливается с Амударьей, живет рыба чудовищных размеров. Говорят, что как-то на глазах у пастуха она сбила хвостом корову, пришедшую на водопой, и утащила ее в реку. Здесь настоятельно советуют не пользоваться духами: речное чудовище, таджикский вариант «лохнесского чудовища», говорят, чувствительно к запахам.

Вообще, люди здесь очень суеверные. Местные жители рассказывают, что в «Тигровую балку» нужно приезжать с чистой душой и хорошими намерениями – вот тогда вам встретится лесной зверь.

А еще рассказывают, что в «Балке» живет дух заповедника – «пири джангал», вот почему человека всегда преследует ощущение, будто кто-то невидимый наблюдает за его действиями. Говорят, не каждому дано его «почувствовать». Он может и навредить, поэтому надо быть особенно осторожным в отношениях с местной флорой и фауной.

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