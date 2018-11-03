На вопросы отвечают юристы компании «Химоя».

Пенсию повысят только неработающим пенсионерам

- Хочу задать вопрос, и получить внятный ответ. Я работающий пенсионер, пошёл в отдел соцобеспечения района Сино, чтобы узнать, насколько повысили мне пенсию. Мне же там ответили, что пенсионерам, которые работают и занесены в штаты, повышения пенсии не будет. Для того чтобы была надбавка, надо работать на договорной основе. Я перечитал весь Указ президента, но никаких указаний там не нашёл. Прошу вас ещё раз разъяснить нам пенсионерам, кому и как начисляется добавка к пенсии?

Сатторов

- Согласно части 1 Указа президента РТ "О мерах по усилению уровня социальной защищённости населения, и увеличению действующих должностных окладов государственных служащих, работников бюджетных учреждений, организаций, размеров пенсий и стипендий" от 14 августа 2018 года, №1084

"С 1 сентября 2018 года увеличить размер действующих трудовых пенсий неработающих пенсионеров (за исключением членов дехканских хозяйств) на 30 процентов, от минимального размера пенсии по возрасту (абзац 9), проиндексировать страховую часть страховых пенсий, назначенных до 1 января 2018 года неработающим пенсионерам (за исключением членов дехканских хозяйств), на 6,7 процентов (абзац 11)".

Таким образом, вам правильно ответили, данный Указ по части пенсий касается неработающих пенсионеров.

Оплата налогов это обязанность

- Здравствуйте! Не могли бы Вы дать консультацию. Я не оплатил налог на квартиру за 2017 и 2018 года, какие санкции может применить ко мне налоговая инспекция при условии, что я не получал никаких предупреждений?

Бахтиёр

- Здравствуйте, Бахтиёр! Оплата налогов является обязанностью налогоплательщика, сроки их оплаты устанавливаются Налоговым кодексом РТ, а ответственность наступает вне зависимости от уведомления налогоплательщика.

Сроки оплаты налога на недвижимое имущество устанавливается в части 2, статьи 282 Налогового кодекса РТ "Физическими лицами, не использующими облагаемое налогами недвижимое имущество в своей предпринимательской деятельности, суммы налогов на недвижимое имущество (земельный налог и (или) налог на объекты недвижимости) за текущий налоговый год, уплачиваются не позднее 15-го июня, 15-го августа и 15-го ноября текущего года нарастающим итогом с начала года в размере соответственно не менее 33 процентов, 66 процентов, и 100 процентов годовой суммы".

Если сумма налога не уплачена в срок, то налогоплательщик также будет обязан уплатить соответствующие проценты за каждый день просрочки (ст. 73 НК РТ).

Размер процентов установлен в части 9 статьи 73 Налогового кодекса РТ "Проценты начисляются в размере 0,05 процента от суммы налоговой задолженности за каждый календарный день недоплаты или переплаты".

Отдайте деньги за работу

- У меня был контракт с работодателем на 14 месяцев в рамках одного проекта. После окончания срока трудового договора команда проекта получила письмо о продлении трудовых соглашений на 4 месяца, плюс также от донора мы получили одобрение на продолжение. Недавно мне сообщили, что моё дополнение к контракту не было подписано, однако я работала больше одного месяца, и предоставляла свои услуги проекту.

Наши заработные платы и все налоги, оплачиваются со стороны донора. В трудовом соглашении есть пункт, что все споры по данному контракту разрешаются согласно трудовому законодательству РТ.

Вы бы не смогли разъяснить, какие оплаты они мне должны возместить, и согласно какому пункту законов и кодексов РТ? Должны ли они оплатить мои услуги за месяц после окончания контракта, когда я фактически работала?



- В соответствии с частью 7 стати 25 ТК РТ "Если после истечения срока действия трудового договора ни одна из сторон в течение последнего рабочего дня (смены) не потребовала прекращения трудовых отношений, договор считается заключенным на неопределённый срок". Таким образом, поскольку до окончания первого срочного трудового договора стороны не прекратили трудовые отношения, и вы продолжали выполнять трудовые функции, то ваш договор автоматически считается заключенным на неопределенный срок.

Вопросы "донорства", "грантов" в ТК РТ не раскрываются, и не могут являться основанием для прекращения трудовых отношений.

Расчет Вам обязаны произвести, и компенсировать отпускные в порядке статьи 118 ТК РТ - "При увольнении с работы, независимо от основания, работнику, который не использовал или использовал не полностью трудовой отпуск, выплачивается денежная компенсация (ч.1)," и "Денежная компенсация за неиспользованный трудовой отпуск при увольнении с работы выплачивается в день увольнения (ч.5)".

На основании вышеизложенного вне зависимости от заключения (продления) трудового договора, вам обязаны оплатить за труд за все время выполнения трудовых функций, и компенсировать отпускные в полном объёме.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus