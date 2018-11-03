Китайская Rouyu Technology представила первый в мире гибкий смартфон FlexPai. В развернутом состоянии дисплей FlexPai имеет диагональ 7,8 дюйма, в складном состоянии — около 4 дюймов. Смартфон будет иметь LCD- или AMOLED-экран, пишет 3dnews.ru.

FlexPai оснащен процессором Snapdragon 8150, который впервые используется в устройствах. Смартфон имеет 6 или 8 ГБ оперативной памяти, встроенная память — 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Двойная камера сзади имеет разрешение в 16 и 20 мегапикселей. Смартфон также оснащен технологией быстрой зарядки Ro-Charge, благодаря которой за один час можно зарядить устройство на 80%.

Аппарат оборудован камерами с 16 млн. и 20 млн. пикселей, слотом для карты microSD, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.1, портом USB Type-C, приёмником GPS. Возможна идентификация пользователей по отпечаткам пальцев.

Предзаказ на складной смартфон уже можно сделать, а поставки начнутся в декабре. По данным издания Gizmo China, минимальная стоимость устройства составит 8999 юаней (почти $1,3 тыс.).

В ноябре текущего года похожее устройство представит южнокорейская Samsung. Разработкой складных смартфонов с гибким экраном занимается также китайская Huawei, которая стремится обогнать Samsung в этом сегменте. В апреле издание ETNews сообщило, что Huawei может выпустить смартфон с таким экраном также в ноябре.

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