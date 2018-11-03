Хатлонская область подключилась к международной акции «День ИТ-знаний». Сотрудники компании «МегаФон Таджикистан» встретились со студентами факультета информатики Бохтарского государственного университета, чтобы рассказать о современных технологиях и особенностях работы ИТ-специалиста.

День ИТ-знаний начал проводиться Mail.Ru Group при поддержке Министерства просвещения России для школьников России, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. В этом году к акции подключился Таджикистан. В Душанбе о будущем сферы информационных технологий и перспективах работы в отрасли узнали более 250 школьников – учащихся старших классов. А в Бохтаре участниками акции стали студенты БГУ, уже выбравшие для себя профессию ИТ-специалиста.

Директор департамента инновационных сервисов и ИТ компании «МегаФон Таджикистан» Курбонали Азизов рассказал будущим коллегам о том, какие технологии сейчас развиваются в отрасли связи, ответил на вопросы студентов и дал полезные советы, основываясь на своем личном опыте.

«Очень важно сразу сделать установку на то, что учиться придется не только в вузе, а всю жизнь. В сфере ИТ и мобильной связи новые технологии появляются так часто, что не всегда успевают попадать в учебники. А ведь именно с этими технологиями специалисту нужно иметь дело, работая в крупных компаниях. Поэтому иногда важнее не сам багаж знаний, хотя он, без сомнения, должен быть большим, а гибкость мышления, способность перестраиваться в довольно короткие сроки. Если это есть, найти хорошую работу будет намного проще», – считает Курбонали Азизов.

В продолжение разговора менеджер по связям с общественностью Регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Бехруз Сафаров рассказал студентам, как экономить на звонках в РФ или управлять тарифами и услугами прямо со смартфона с помощью приложения «МегаФон Life».

«Встреча с представителями компании «МегаФон Таджикистан» оказалась полезной и для настоящего, и для будущего. Уверена, многие наши студенты прислушались к советам по управлению мобильными услугами и уже ими пользуются. А еще важнее, что они узнали о перспективах работы в сфере ИТ. Это поможет им стать более целеустремленными, вырасти в настоящих профессионалов», – отметил декан факультета информатики БГУ Олима Хакимова.

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