Свыше 400 зарубежных гостей из более 90 стран мира стали участниками VI Международного гуманитарного форума, который на минувшей неделе прошел в Баку.

В этом году форум был посвящён теме "Формирование нового мира и нового человека: креативность и развитие человечества", и его участники обсуждали вопросы инноваций, стратегии развития общества, различные модели глобализации.

Инициаторами форума в 2010 году стали президент Азербайджана Ильхам Алиев и бывший тогда президентом России Дмитрий Медведев. Участниками форума, проводимого в Баку каждые два года, являются представители естественных, общественных и гуманитарных наук, а также культурной элиты мира, которые ставят перед собой амбициозную задачу формирования новой гуманитарной повестки дня с целью ее дальнейшего рассмотрения в международном масштабе. За минувшие годы в Бакинских форумах, в частности, приняли участие 29 нобелевских лауреатов по литературе, экономике, химии, физике, медицине.

Открывая нынешний форум, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что участие такого количества участников является показателем, свидетельствующем о большом интересе к форуму во всем мире.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото verelq.am

«За короткое время Бакинский международный гуманитарный форум стал очень важным мировым мероприятием. Уверен, что вопросы, которые будут обсуждены на Форуме, будут иметь важное значение для дальнейшего гуманитарного сотрудничества ", - сказал он.

Со специальным обращением к участникам форума обратился и российский президент. Его послание участникам Форума зачитала заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

В своем приветствии Владимир Путин подчеркнул важность предстоящих дискуссий по актуальным вопросам, касающимся совершенствования существующих систем образования и просвещения, поддержки культуры и искусства, обеспечения информационной безопасности и защиты интеллектуальной собственности.

Об уважении к международному праву и необходимости сохранения мира говорил на форуме генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри.

Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри Фото CBC.AZ

"Невозможно достичь мира и безопасности на планете, пока люди оккупируют чужие земли. Это противоречит международному праву, учению религий, этике и морали. Мир сейчас полон проблем: в разных уголках планеты многие люди страдают, переживают трудности, а остальной мир просто наблюдает за этим и предоставляет некоторую помощь”, - отметил гендиректор ИСЕСКО, подчеркнув, что невозможно обеспечить безопасный мир без применения правосудия и международного права.

По его словам, данный форум является шагом вперед к достижению этой цели.

Футуристический Центр Гейдара Алиева Фото Explore Azerbaijan

Форум проходил в Центре Гейдара Алиева – футуристичном архитектурном шедевре, одном из новых символов азербайджанской столицы, построенном легендарной Захой Хадид – всемирно известным архитектором иракско-британского происхождения. В 2014 году сооружение «Центр Гейдара Алиева» было признано самым лучшим в мире архитектурным сооружением (премия Design of the Year – 2014).

По итогам двухдневной работы в Баку была принята декларация VI Международного гуманитарного форума. Участники форума считают, что это мероприятие в условиях инвестирования в развитие человеческого потенциала и человеческого капитала, нахождения ответов на вызовы текущего времени обеспечивает совершенствование управления, производства, научных и информационно-коммуникационных технологий.

«Мы подтверждаем, что в Азербайджане были достигнуты большие успехи по сохранению и повышению человеческого капитала, а также успехи, которые в целом обеспечивают высокие результаты в сфере устойчивого инклюзивного развития», - говорится в декларации.

В декларации особо подчеркивается важность формирования представления об экологической цивилизации, стимулирования различной деятельности, направленной на применение эффективной модели заботливого отношения к природным ресурсам, разумного отношения к проведению необходимых мероприятий в связи с изменением климата.

Фото azernews.az

«Мы призываем различные международные и национальные структуры, специализирующиеся в сферах человеческого развития и гуманитарного сотрудничества, к формированию среды толерантности и взаимного уважения, к постоянному проведению форумов, конференций и «круглых столов», направленных на решение современных глобальных и локальных вызовов. Считаем необходимым принятие этой декларации и использование ее с целью усиления сотрудничества в гуманитарной сфере», - говорится в документе.

В работе форума приняла участие и таджикская делегация, в состав которой вошли представители министерств и ведомств страны, журналисты государственных и негосударственных СМИ.

Вечер Таджикистана в Баку

Расширению гуманитарного и культурного сотрудничества был также посвящен и вечер таджикской культуры, прошедший в Баку после завершения VI Гуманитарного форума. Организованный посольством Таджикистана в Азербайджане, вечер был приурочен к Году туризма и народных ремесел, объявленному правительством в 2018 году.

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В мероприятии приняло участие более 200 гостей, среди которых были представители парламента Азербайджана, министерств и ведомств, руководители дипломатических миссий, представители международных и региональных организаций, аккредитованных в Азербайджане, а также деятели науки и культуры, представители средств массовой информации, деловых кругов, таджикской диаспоры.

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