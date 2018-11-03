«Истаравшан» стал победителем первенства Таджикистана среди команд первой лиги и получил право в следующем году сыграть в высшей лиге.

В первенстве Таджикистана среди команд первой лиги накануне были сыграны матчи заключительного тура. Досрочно выигравший золотые медали «Истаравшан» в последнем туре на выезде уступил «Вахдату» – 0:1. Это единственное поражение истаравшанцев в первой лиге в сезоне-2018, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

Серебряные медали достались футболистам худжандской «Эсхаты», которые в 26 сыгранных матчах набрали 61 очко. «Банкиры», выиграв «серебро», получили право сыграть в стыковых играх с седьмой командой высшей лиги Таджикистана-2018 за право играть в следующем году в высшем дивизионе.

Десяти командам первой лиги осталось провести отложенные встречи. Если судьба золотых и серебряных медалей ясна, то на «бронзу» претендуют «Вахдат» и «Саройкамар». «Вахдат» уже завершил сезон, набрав 51 очко, и теперь ожидает, как в оставшихся трех матчах сыграет пянджская команда. В случае если «Саройкамар» одержит победы в трех отложенных играх, то станет бронзовым призером.

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