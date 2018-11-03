Автобусом удобно, но пока не привычно

Автобусный маршрут «Душанбе-Денау-Термез» возродился в сентябре этого года. Автобусы ездят туда по графику, по понедельникам и пятницам в 8.30 утра. Этот рейс удобен для тех, кто направляется в путешествие или в гости к родственникам, а вот для однодневных поездок жителей пограничья он не подходит, слишком долго добираться, но, самое главное, рейс то всего раз в неделю. Потому и желающих поехать в Термез или Денау на автобусе, не много.

С другой стороны поездка на автобусе более комфортная, груз в багаже, на границе пассажиров обслуживают без очереди.

Цены на автобус вполне приемлемые, 40 сомони до Денау, 70 до Термеза. Отправившись в пятницу, автобус доедет до столицы Сурхан-Дарьи ближе к вечеру, в обратный путь он отправится уже субботним утром.

По возвращении из Термеза в субботу, ближе к обеду, автобус останавливается в Денау.

Карта маршрута Душанбе-Денау Фото Asia-Plus

На границе нет очередей

Эпоха вавилонского столпотворения на границе с Узбекистаном, кажется, прошла. Очереди, оказывается, создавались торговцами, которые хотели заработать на разнице в цене на товары. Многие узбекистанцы, пересекая границу, из Таджикистана начали ввозить в свою страну беспошлинные товары, которые затем перепродавали на рынках Узбекистана. Стал процветать так называемый «серый импорт».

Денауский базар был одним из крупнейших пунктов сбыта товаров. Но Узбекистан решил бороться с «серым импортом», и с 17 октября сильно ограничил беспошлинный ввоз продукции для физических лиц.

Ранее в Узбекистан, можно было беспошлинно ввозить в течение одного календарного месяца 20 видов товаров, по одной штуке. Это и холодильник, морозильник, кондиционер, пылесос, стиральная машина, газовая и электрическая плита. Телевизор, микроволновка, электромясорубка, духовая печь, утюг, фен, кухонный комбайн, телефонный аппарат, компьютер, принтер, планшет, ноутбук и набор столовой посуды. Теперь узбекистанцы и гости этой страны, смогут завозить по одной единице указанной выше продукции один раз в шесть месяцев.

Уличная торговля

Также, раньше можно было раз в сутки завезти 2 килограмма какой-либо потребительской продукции, но не более 10 килограмм общего веса. Теперь все это можно завозить раз в месяц.

Когда стало невозможно заниматься бизнесом, «челноки» ушли с погранпункта. В итоге, на границе стало свободнее, теперь нет задержек, нервотрепки, жалоб…

Например, мы потратили всего 5 минут на проверку паспорта пограничниками, и столько же на таможне. Правда, узбеки проверяют строже.

Нужно отметить, что многие наши сограждане, из-за незнания новых правил, упорно возят грузы весом более 2 кг, и их возвращают обратно в Таджикистан.

Денауский базар

Прямо с границы можно сесть на такси до Ташкента, Самарканда, Карши, Термеза и других городов Узбекистана. Например, до Ташкента отсюда (это порядка 700 км), просят 150 тысяч сумов (примерно 170 сомони). Но, конечно, больше машин в сторону Денау, 40 км дороги, цена от 7 до 10 тысяч сумов (8-11 сомони).

Мы попали в Денау за 8 сомони.

Первое впечатление – город состоит целиком из базара. Рынок не вмещает всех торговцев, их ряды растянулись на улице километра в два. Магазины, забегаловки, торговые лавки, шашлычные, без конца и края.

На базаре изобилие. Сельхозпродукты намного дешевле, чем у нас. Например, килограмм сочных и сладких гранат по нашим деньгам стоит от 3 до 6 сомони (у нас, если вы не знаете, - 10). В отличие от наших базаров, там очень много изюма и арахиса. Кстати, по пути на полях мы увидели много женских бригад, которые убирали орехи. Узбекистан занимает ведущее место в СНГ по экспорту этой продукции. Килограмм неочищенного арахиса стоит здесь на наши деньги 7-8 сомони, а очищенного 10-12.

В 90-е годы для торговцев из Таджикистана был свой уголок – «Таджикбазар». Таджикистанцы привозили сюда рис, фисташку, ширпотреб, посуду. После закрытия границы уголок исчез. Говорили, что в этом году наши торговцы опять возродили его, но это оказалось «уткой». Видимо, нечем торговать.

Привлекло внимание несколько моментов. Один из них, на базаре и магазинах продают исключительно свою продукцию, это овощи, фрукты, бытовые товары, стройматериалы, и прочее. Там успешно действует закон о защите отечественного производителя.

Другой момент – торговля. Узбеки любят и умеют торговаться. Здесь заплатить деньги сразу после того, как торговец озвучивают цену, не принято. Надо долго, иногда хватая за руки продавца, упрашивать, «Бор барака» («Договорились»).

Изделия народных умельцев, это отдельный разговор. Чапаны, тюбетейки, сундуки – неисчислимое количество. Город – торговый. Базар начинается с 5 утра, продолжается до позднего вечера. Люди очень вежливы, уважительны, законопослушны. Даже милиция помогает раскладывать вещи торговцам.

Работает тут и «мошин-бозор». Он на другом конце города, по площади меньше, чем душанбинский, и автомобили тут тоже только узбекского автопрома. Новенький «Дамас» стоит примерно 10 тысяч долларов, но и здесь действует тот же принцип торговли, что на большом базаре, умеешь торговаться, можешь приобрести авто чуть ли не за половину суммы.

В перспективе – торговля и туризм

Денау, конечно, пока отстаёт в развитии. Тут нет хороших дорог, на базаре не очень соблюдаются санитарные правила, многоэтажные строения отсутствуют. Но у города большой туристический потенциал. Денау старинный город, в раннем средневековье был столицей страны Чаганиён.

Рядом с базаром находится медресе Саида Аталыка, построенное в 15 веке. Сейчас его как раз реконструируют. Медресе хорошо сохранилось, длина составляет 65 метров, ширина 45. Далее лежат руины старой крепости. Раньше, лет 20 назад, и здесь были лавки. Сейчас внутри цитадели пусто.

Местное население сильно заинтересовано в торговле с Таджикистаном. Но пока торговли особо нет, если не считать малочисленных представителей «челночного» бизнеса.

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