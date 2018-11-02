В начале октября стартовал второй сезон проекта «Другая Я». Всего за полтора года этот проект, кардинально меняющий жизни женщин со сложными судьбами, полюбился многим, тем, кто принял в нем участие, и тем, кто следит за преображениями участниц и искренне им сопереживает. Настало время для новой четверки участниц, которым пора обнулиться, обновиться и стать счастливее.

По регламенту проекта отбор участниц проводится среди девушек и женщин, находящихся в сложной жизненной ситуации, потерявших веру в себя. В этот раз организаторы решили пригласить к участию, казалось бы, сильных, успешных и узнаваемых личностей. Ими стали профессор философских наук Зулайхо Усманова, директор коворкинг центра Pazzle Сабохат Мирзоева, преподаватель РТСУ, кандидат экономических наук Заррина Шодиева, и девушка с ограниченными возможностями, дипломированный преподаватель английского языка Мухаббат Каримова.

- Выбор этих участниц, это наглядный показатель того, что и сильным женщинам важна поддержка в определенный этап жизни, - объясняет руководитель проекта Фируза Насырова. - Кто сказал, что успешная женщина обязательно из стали? Кому-то не хватает тепла и понимания, кто-то находится в поиске себя, кому-то нужны силы вернуть свой настоящий вес, ну а кому-то нужно разобрать свою жизнь по полочкам. Наши новые участницы покажут другим таким же успешным, как и они, что не нужно бояться открыться, и учиться жизни вновь.

По её словам, на этот раз нам стоит ожидать самые неожиданные трансформации, кто-то запоёт голосом тенора, кто-то похудеет, кто-то впервые войдёт в воду и поплывет, кто-то заговорит на английском языке, ну а кто-то найдёт своё истинное предназначение.

Каждый сезон проекта «Другая Я» - это маленькая, индивидуальная жизнь. На этот раз это полтора месяца интенсива, в котором йога, фитнес, танцы, правильное питание, английский язык, ораторское искусство, вокал, коуч сессии от специалистов из Казахстана. Плавание, работа психологов, и, конечно стилисты. Финал сезона состоится 15 ноября.

Мы побеседовали с участницами проекта, чтобы узнать больше.

Зулайхо Усмонова

Зулайхо поначалу была в раздумьях, стоит ли соглашаться на проект. Первые мысли: «Смогу ли? А вдруг подведу?». А сомневалась она потому, что не любит подводить людей и хорошо себя знает, легко увлекаясь, она может не довести дело до конца.

- Думаю, меня выбрали для участия отчасти потому, что интересно понаблюдать, а действительно ли похудеет эта толстушка или всё это одни понты? А за мной нынче наблюдают зорко, - с присущим ей чувством юмора отмечает Зулайхо. - Понимаете, в моем возрасте некоторые женщины достигают того момента в жизни, когда многое достигнуто, дети выросли, больше не нужно ежеминутно за них беспокоиться, и в целом жизнь стабильна. Поэтому что-то менять в своей жизни кажется чуть ли не катастрофой, страшно, да и не хочется. Что касается меня лично, то мне лень. Вот такая банальная причина, хочу быть красивой и стройной, но мне лень! И еще один момент, есть некоторые вещи, с которыми человек не может справиться в одиночку.

Согласилась Зулайхо, прежде всего, потому, что хотела, чтобы на её примере некоторые девушки и женщины увидели, что не всё позади, если тебе за 40 или даже под 50.

Программа для каждого участника составляли индивидуально руководители проекта.

- Ну, знаете, программа сложная, насыщенная, и я не против. Только я отметила те виды деятельности, которые реально не люблю. Например, шить и вязать - ненавижу вообще!

Из намеченной программы Зулайхо легче всего дается соблюдать программу детокс - очищения с Зебуниссо Солиевой, и завтракать коктейлями. Правда, участнице сложно совмещать проект с собственным графиком работы, наукой и переводческой деятельностью.

- Зато моя жизнь стала более расписанной, структурированной. Сложно, конечно, не жрать вечером, это просто настоящий вызов! Не верится, насколько мы привыкли пускать все на самотёк, не контролировать себя. Но я решительно настроена уменьшить свой центнер (веса), хотя бы до 99 кг, всё-таки не сто!. И, самое главное, стать еще более счастливой, - признается профессор философских наук.

Сабохат Мирзоева

По своей натуре Сабохат стеснительный человек, и ей было сложно принять решение дать согласие на участие в проекте, потому что пришлось бы «обнажаться» - показывать слабые места.

- А потом я подумала, какими бы успешными мы не казались, у каждой из нас есть прошлое, влияющее на настоящее и будущее. Все мы живые люди, у всех есть проблемы. Просто кто-то их умело маскирует и начинает работать над этим, а другие ноют и жалуются на жизнь, - говорит Сабохат. - Программа проекта мне показалась очень увлекательной. Я начала развивать в себе те качества, о которых до проекта даже не подразумевала. Например, что я могу печь, играть в шахматы с ребенком, танцевать. И это только кажется, что все легко, а вот выходишь танцевать арабский танец и чувствуешь себя настоящим бревном.

С участницами вплотную занимаются менторы и психологи, расписывающие задачи на каждый день и контролирующие выполнение этих задач. Так что Сабохат признается, что расслабиться ей не дают. Ей это даже нравится, потому что она сама заинтересована в изменениях.

- Мой образ жизни совершенно поменялся. Я поняла, что кроме работы, дома и ресторанов существует ещё масса дел, занимаясь которыми можно наслаждаться жизнью. Скоро вы увидите ещё более женственную, улыбчивую, всесторонне развитую Сабохат.

Заррина Шодиева

А вот Заррина сразу согласились на предложение принять участие в проекте «Другая Я», хоть оно и застало врасплох:

- В глубине души я сильно их ждала, поэтому сказала: «Вы как никогда вовремя!». В моей жизни сейчас как раз этап «переходного» возраста, и участие в проекте, это жизненная необходимость. То, что в этом году проект поменял концепт, стало своего рода вызовом «сильным» женщинам, которые устали скрываться за этой маской, - признается Заррина.

Она и прежде следила за преображениями участниц проекта, тем самым набираясь мотивации и сил. В период уныния она смотрела на них и говорила себе: «Тебе не стыдно ныть? Посмотри, какие судьбы бывают, и женщины справляются. А ты что?».

Сейчас перед Зарриной стоит цель научиться жить в гармонии с собой, открыть новую страницу в жизни, заполнить внутреннюю пустоту, и теперь самой стать мотиватором для других женщин, которые так же, как и она, разучились верить в себя и своё светлое будущее.

Заррина рассказывает, что, команда проекта провела честную беседу, глубокий анализ её предпочтений и поведения, и только после этого предложили программу, направленную на внешнюю и внутреннюю трансформацию.

– Признаться, мне нелегко делиться своими переживаниями и трудностями с коучами, психологами программы. Я боюсь раскрыться, боюсь довериться. Мне страшно, что люди узнают другую меня.

Заррина пока не знает, какой предстанет к финалу проекта. Но она уверена, в том, что уже сейчас в ней многое изменилось - это взгляды на жизнь, устои, и восприятие себя.

Мухаббат Каримова

В 14 лет в жизни Мухаббат произошло несчастье, у неё случился инсульт, в результате чего она приобрела инвалидность. Справиться с этой ситуацией самостоятельно она не смогла. Мухаббат практически не выходила из дома, замкнулась в себе и от жизни уже ничего не хотела.

- Я следила за Махфират – участницей с ограниченными возможностями, принявшей участие в предыдущем сезоне «Другая Я». Я очень радовалась её успехам, и когда мне тоже предложили изменить свою жизнь, я глубоко переживала, но все же согласилась. Сейчас я учусь любить себя, учусь быть сильной и, надеюсь, у меня все получится. По крайней мере, я делаю все, что от меня зависит.

Стоит отметить, что у Мухаббат неплохо получается. Она больше не сидит дома, у неё на это нет ни времени, ни желания. С самого утра до вечера она очень занята, ходит на йогу и плавание, совершенствует свой английский язык, чтобы устроиться на хорошую работу. И главное, такой образ жизни ей по душе.

- Я научилась принимать себя такой, какая я есть, и, кажется, общество тоже стало меня принимать. Только теперь я понимаю, как много я упускала, как много я грустила и расстраивалась зря.

Все свои победы, неудачи и переживания Мухаббат записывает в своем дневнике. Надеемся, совсем скоро она будет перечитывать их с улыбкой, осознавая свою силу, красоту и успех.

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