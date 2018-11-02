История таджикского кино - это неразрывная связь с историей Таджикистана. И хотя сегодня, к великому сожалению, многих киноактёров, ветеранов таджикского кино уже нет с нами, мы всегда будем помнить таланты этих людей, признанных всеми, и оставивших богатое наследие советской актёрской школы.

Ведь это они в своё время, проложили тропинки для создания национального кинематографа. Мы всегда будем помнить, что наши советские таджикские киноактёры, это искренние и мужественные, которые стояли у истоков большого пути таджикского киноискусства.

Марат Арипов 1 /11 Советский и таджикский актёр, режиссёр кино, Заслуженный артист Таджикской ССР, Народный артист Таджикистана, окончил актёрский факультет Ташкентского театрально-художественного института имени А. Н. Островского, режиссёрский факультет ВГИКа. Снялся в более чем в 20 картинах. В 1960 году за главную роль в фильме «Судьба поэта» получил награды Каирского фестиваля и Всесоюзного фестиваля в Минске. Как режиссёр снял более десяти фильмов: «Ниссо», «В горах моё сердце», «Тайна предков», «Осада», «Стрельба дуплетом», «Гляди веселей» и другие.

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