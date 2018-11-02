История таджикского кино - это неразрывная связь с историей Таджикистана. И хотя сегодня, к великому сожалению, многих киноактёров, ветеранов таджикского кино уже нет с нами, мы всегда будем помнить таланты этих людей, признанных всеми, и оставивших богатое наследие советской актёрской школы.

Ведь это они в своё время, проложили тропинки для создания национального кинематографа. Мы всегда будем помнить, что наши советские таджикские киноактёры, это искренние и мужественные, которые стояли у истоков большого пути таджикского киноискусства. 

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