Страна: США

Жанр: триллер, экшн

Режиссер: Донован Марш

Актеры: Гари Олдман, Джерард Батлер, Линда Карделлини, Юрий Колокольников, Михаил Горевой, Игорь Жижикин, Илья Волох, Александр Дьяченко

Уже в прокате в Душанбе: смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».

Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801

Американская атакующая субмарина «Хантер Киллер» вместе с подразделением Военно-Морских сил США вступает в крайне рискованную боевую авантюру по спасению мира от катастрофы. Когда время на исходе и каждая минута на счету, элитной команде придется совершить невозможное, чтобы предотвратить конфликт мирового масштаба.