Сегодня в обеденное время под мостом между ГЖК «Шарки озод» и заправкой «Сим-Сим» произошла беда, свидетелем которой я оказалась. Нет, никто не умер (слава Богу!), но от этого совсем не легче.

Проходя под постом в 13.40 дня, я увидела лежащего на земле мужчину лет 50, прилично одетого и совсем беспомощного. Рядом с ним лежали деньги, так что я сразу поняла, что он не лег вздремнуть, да и погода неподходящая – льет дождь, температура всего 6 градусов тепла. Я подошла к нему поближе, чтобы понять, что с ним – он никак не реагировал, хотя его глаза были широко отрыты, зрачки не по-хорошему расширены, а тело скрючено, как после судороги.

В этот момент ко мне подошел молодой человек, который сидел в машине рядом. Он сказал, что позвонил в скорую помощь в 12.45, а до этого 15 минут назад звонил еще один прохожий, который «сдал вахту» моему нынешнему собеседнику.

Я сама стала звонить в скорую, у меня приняли заявку. Конечно, на эмоциях я сообщила, что им звонили еще 40 минут назад, но скорая машина до сих пор не приехала. Мне велели ждать и не трогать мужчину. На лицо были признаки инсульта.

Прошло еще 10 минут, приехали коллеги-журналисты из радио «Озоди». Очередь звонить была за ними. И снова нам велели ждать. Мы накрыли мужчину курткой, когда нас заметили сотрудники милиции. Мы объяснили ситуацию, они тоже вызвали скорую помощь. Теперь нас стояло пятеро, а мужчина продолжал лежать на сырой земле. Прошел час.

Наконец помощь приехала. Поcле осмотра врачи сказали, что мужчина здоров – нормальное давление, хорошее сердцебиение. Но мужчина плакал, было видно, что ему плохо, а руки были синими от холода, да и алкоголем от него не пахло.

«Он пьян, показатели в норме!», - констатировали медработники, но нести носилки, чтобы перенести больного в машину, не торопились. Оказывается, если человек выпил, ему стало плохо, но при этом не имеет сильных увечий, везти в больницу его не будут.

«Пьяницы обычно буйные, они ломают приборы в машине, поэтому мы их не забираем. Милиция должна забрать его в вытрезвитель», - сообщил врач. И пока представители милиции и скорой помощи выясняли, кому из них следует «разбираться» с мужчиной, он продолжал еще минут десять лежать на мокрой тротуарной плитке под мостом. Потом все-таки решили, что «Скорая» вместе с милиционерами его отвезет.

Когда мы «набросились» на врача с вопросами, где их «носило», он, заглянув в табель, где было зафиксировано время вызова, указал, что диспетчер сообщил о происшествии всего 11 минут назад.

Почему диспетчер передала вызов дежурным спустя почти 50 минут после первого звонка - не ясно. Как и не ясно, почему выпившие люди не имеют права на оказание достойной медпомощи.

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