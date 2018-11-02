Спортивный сезон 2018 года для гребца Шахриёра Даминова был одним из удачных в его карьере. Он выиграл серебряную медаль на Летних Азиатских Играх в Индонезии в каноэ-одиночке (С-1) на дистанции 1 000 м. Затем было «золото» чемпионата Азии в С-1 и бронза на каноэ-четверках (C4) на дистанции 1000 метров в Самарканде.

В интервью Asia-Plus спортсмен рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

«В настоящее время я полным ходом готовлюсь к следующему сезону. В ноябре у нас сбор в Краснодаре», - сообщил он.

По признанию Шахриёра, он не знает усталости от гребли.

«Ведь я занимаюсь любимым делом. Иногда бывает нежелание идти на тренировку, но оно проходит с первыми гребками на воде», - сказал он.

В октябре Шахриёр Даминов провел учебно-тренировочные сборы в Болгарии вместе со своей семьёй.

«Это и можно считать отдыхом», - заметил спортсмен.

Недавно Шахриёр Даминову в рамках подготовки к Олимпийским играм-2020 в Токио назначили ежемесячную стипендию от Международного олимпийского комитета. Выплаты будут производиться с января 2019 года по сентябрь 2020 года.

Шахриер Даминов Фото из личного архива

«Стипендию, конечно, я потрачу для подготовки – на тренировки и сборы, - сообщил Шахриёр. - Профессиональный спортсмен должен нормально питаться, соблюдать строгий режим, участвовать в сборах».

По словам Даминова, в его виде спорта очень сложно получить лицензию на Олимпийские игры. Квалификационные соревнования состоят из нескольких этапов. Нужно попасть в первую пятерку на чемпионате мира, который состоится в августе 2019 года в Венгрии, затем в декабре пройдет чемпионат Азии.

«К сожалению, в Таджикистане этот вид только возрождается, поэтому нет всех условий для полноценной подготовки. У гребцов нет своего канала, есть трудности в возрождении материально-технической базы», - отметил Даминов.

Шахриёр Даминов определился с жизненной целью – посвятить себя развитию гребли на байдарках и каноэ в Таджикистане.

Он поблагодарил всех, кто его поддержал в прошедшем спортивном сезоне.

«Это, прежде всего, поклонники, которые все время поддержали меня, спонсоры, а также руководитель национальной федерации Файзулло Шарипова и мой тренер Нодира Сафарова», - отметил спортсмен.

Исторический опыт в Таджикистане в этом направлении есть. Первым олимпийцем Таджикистана был знаменитый гребец, впоследствии тренер Ибрагим Хасанов, в 1972 году Юрий Лобанов стал олимпийским чемпионом.

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